Başkan Demircan'dan yetkili sendikaya maaş tepkisi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memurların enflasyon farkını alamamasından dolayı zor günler yaşadıklarına dikkat çekerek, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde insanca yaşanabilecek oranlarda zam yapılmasını talep edeceklerini söyledi. Başka Demircan, memurları temsil eden sendika yöneticilerine de tepki göstererek, "Temsil ettiği kitlenin on katı, on beş katı maaş almak nedir. Sendika temsilciliğini meslek edinmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

"Memur, borcu borçla kapatmaya çalışmaktadır"

Memurların ekonomik anlamda zor günler yaşadıklarını söyleyen Demircan, "En son yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırı oranlarını baz aldığımızda memurun yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının üzerinde aylık aldığı ortadadır. Memurun büyük çoğunluğu kredi ve kredi kartı borç batağındadır. Kredi çekerek borcu borçla kapatmaya çalışmaktadır. Ek iş yapmakta, zorunlu giderleri dışında örneğin bayramlarda memleketlerine dahi gidemez durumdadırlar. Yetkili sendikadan ümitlerini kesmiş, seçim öncesi “acaba bir iyileştirme olur mu” kodlanmışlardır. Bugün İstanbul da, İzmir de, Ankara gibi büyük kentlerde tek maaşlı bir memur bekâr dahi olsa geçinemez. Ev, otomobil alamaz, emekliye ayrılamaz. İki yıldır altını çizerek anlatıyoruz, memur devletin itibarıdır. Devlet memurunun itibarını iade edin" dedi.

"Toplu sözleşmedeki ayıbınızı kamufle ediyorsunuz"

Enflasyon farkını bir zam gibi algılayan yetkili sendikaya tepki gösteren Demircan, "Enflasyon farkı adı üzerinde enflasyonun beklenin üzerinde çıkması nedeniyle ortaya çıkan farktır. Bu fark için memur neden altı ay beklemek zorunda kalıyor, her ay enflasyon farkı neden ödenmiyor. Tabi enflasyon farkı her ay ödenirse, toplu sözleşme nedeniyle imza altına aldığınız net oran ortaya çıkacak, üç veya beş puan. Siz toplu olarak ödenen enflasyon farkı ile toplu sözleşmedeki ayıbınızı kamufle ediyorsunuz. On bin lira ile yüz bin liranın ne alım gücü bir, ne de alkışlarken avuçlarınızın patladığı yüzde 30'luk oran bir. Bu nedenle alkışlamadan önce kendi maaşlarınızı değil maalesef temsil ettiğiniz memur maaş oranlarını hatırlayarak alkışlayın. Kendi maaşınızla kaç kilo et, kaç kilo peynir, kaç kilo ekmek veya kaç gram altın alabildiğinizi diğer taraftan ise kasabın, şarküterinin, sarrafın yolunu unutmuş memuru düşünün. Zor değil biraz empati yapın" sözlerine yer verdi.

"Kamu çalışanlarının haklı beklentilerini dile getirmeye devam edeceğiz"

Sendika olarak memurların haklarını gözeten taleplerini sürdüreceklerinin altını çizen Togan Demircan, "Temsil ettiği kitlenin on katı, on beş katı maaş almak nedir. Sendika temsilciliğini meslek edinmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sendika başkanlarının kabine üyesi gibi açıklamalar yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Memurun beklentilerine kör, sağır, dilsiz olan sendika başkanları görevleri olmayan konularda açıklamalar yaparken bülbüle dönüyorlar. Herkes işini yapsın, siz memurun mali ve özlük haklarının korunup geliştirilmesi için varsınız. Unutmayın, bu işin vebali var. Biz Demokratik Sağlık Sen olarak kamu çalışanlarının haklı beklentilerini dile getirmeye devam edeceğiz. Memurların içirişinde bulundukları durumu pembe tablolar ile süslemeyeceğiz, gerçekleri ortaya koyacağız. Seçim öncesi veya afetleri veya salgın hastalıkları fırsat bilmeden, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde insanca yaşanabilecek oranlarda zam yapılmasını talep edeceğiz" açıklamasında bulundu.