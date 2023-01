Başkan Demircan'dan yetkili sendikaya sert eleştiri

Kamu çalışanlarının talepleri ile ilgili yetkili sendikanın gerektiği şekilde çalışma yürütmediğini savunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Kamu-Sen yetkili olduğunda yüzde 5 baraj ve dayanışma aidatı talep ettiğinde, Memur-Sen Konfederasyonu gözyaşı döküyor, bunun sendikacılığı bitireceğini beyan ediyordu. Maalesef bugün ikisi birlikte baraj uygulamasının gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Yetkili sendikaya yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Demircan, "Sağlık çalışanlarının dört çeşit bordro ile ücret aldıkları ve bu dört çeşit bordronun yoksulluk sınırının altında olduğu ve hatta sadece taban ücretinin emekliliğe yansıdığı bir dönemde beyler enerjilerini yüzde 2 baraj uygulamasına verdiler. Yine sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayıları ite kaka düzenlenip 0,25 0,30 gibi oranlarla hesaplanırken bu dev(!) sendikalar susmayı tercih ediyorlar. İşveren sendika temsilcisi gibi davranarak banka promosyonlarını 'bir zahmet' gündemlerine alıyorlar, kurumlardaki kalitesiz ve yetersiz yemek miktarları için tek bir cümle kurmuyorlar, kuramıyorlar. EYT'ye sahip çıkıyorlar, sözleşmelilerin kadroya geçişlerine sahip çıkıyorlar ki bu en iyi yaptıkları iş. Dokuz yıldır kadro bekleyen sağlık çalışanlarının beklentileri karşılık buldu mu? Yüzde 25'i alkışlarken avuçları patlıyor, yüzde 30 oranı için 'talebimiz karşılık buldu, 30 puan yeterli' diyorlar. Kimin maaşına göre yeterli, sizin maaşınıza göre mi yeterli yoksa en düşük aylık alan devlet memuru maaşına göre mi yeterli?" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini bazı sorularla sürdüren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, açıklamasına şöyle devam etti: "Görevi başında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılıyor mu? Covid nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları için istenilen illiyet bağı şartı ortadan kalktı mı? Defaten müjdelediğiniz kreş sorunu çözüldü mü, sağlık çalışanlarına yirmi dört saat kreş hizmeti veriliyor mu? Son olarak İŞKUR üzerinden işe alınan 4 D statüsünde istihdam edilecek personel için mülakat kaldırılmışken yıllardır sağlık bakanlığına hizmet eden memurlar için görevde yükselme unvan değişikliği sınavları sonrası neden halen mülakat sistemi var? Memurlar için bayram ikramiyesi kazanımı elde ettiniz mi? Sağlık Bakanlığı büyük kentlerde misafirhane, sosyal tesis gibi personelinin konaklayabileceği ekonomik şartlarda yemek yiyebileceği, çay kahve içebileceği alanları oluşturdu mu, Bakanlıktan böyle bir talebiniz oldu mu? Personelin aylardır devam eden mali kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz. Her yayınlanan performans yönetmeliğinde unutulan, sonradan bakanlık tarafından geçmişe yönelik telafi edilmeye çalışılan yönetmeliklerin her kesimi içermesi üzerine çalışmanız var mı? Sendika olarak 3600 ek gösterge de sizin başarınızdı değil mi? Ocak ayında hangi memur 3600'den kaynaklı ne kadar fark aldı, kimleri içerdi? Radyoloji çalışanlarının çalışma süreleri ile ilgili, fiili hizmet tazminatları ile ilgili bir çalışmanız var mı? Sizin yetkili olduğunuz dönemde mevcut hakları ellerinden alındı. Katalog suçlara dahil edilen ancak yine de hemen her gün sözel veya fiziki şiddete uğrayan sağlık çalışanları için ne yapıyorsunuz? Daha sert önlemler alınması için siyasi partilere baskı yapıyor musunuz? Torba yasa düzenlemeleri öncesi masa da çözemediğiniz sorunları T.B.M.M. gündemine neden taşımıyorsunuz. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının yükseltilmesi için neler yapıyorsunuz? Memura grev hakkı için ne yapıyorsunuz? Dahası sendikanın sözlük anlamı ile ilgili ne yapıyorsunuz? Memuru üç kuruş para ile disipline etmeye gayretlerinizin hukuksuz kanun maddesi ile kendinizi istikamet olarak gösterme çabalarınız umarız Anayasa Mahkemesinden dönecektir."