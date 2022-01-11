İhlas Haber Ajansı

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Başkan Doğruer, gazetecilerle bir araya geldi

Kınık Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği kahvaltı programında gazetecileri bir araya getirdi.


Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kınık Belediyesi Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluştu. Çok sayıda gazetecinin katıldığı programda Başkan Doğruer, yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Gazetecilerle sohbet Doğruer, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gecesini gündüzünüze katarak bizlere sağlıklı ve güzel haberi yetiştirebilmek için mücadele eden gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.

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