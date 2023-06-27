Başkan Dündar: “Herkes müsterih olsun”

Kulübün geleceği noktasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i 12. sırada tamamlayarak ligde kalma hedefini gerçekleştiren Altay, yeni sezon öncesinde takımı korumakta bir hayli zorlanıyor. Özellikle siyah-beyazlıların 3 yabancı oyuncusu Mohammad Naderi, Marco Paixao ve Eric Bjorkander'in alacaklarını temin edemediği için başka kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Altay ise maddi kaynak üreterek oyuncuları kadroda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar da kulübün mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dündar, “Son zamanlarda çıkan haberler herkeste soru işaretleri ve kaygılara sebebiyet vermektedir. Şu çok iyi bilinsin ki mevcut sezon, transfer yasağı, kulübün geleceği noktasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ediyoruz” diye konuştu.

“Oyuncuların hakkını teslim edeceğiz”

Tüm oyuncuları takımda tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Altay arması altında ter dökmek isteyen tüm oyuncularımızın koşullar ne olursa olsun hakkını teslim edeceğiz. Kimsenin de gerçeklikten uzak taleplerine kulüp olarak geçit vermeyeceğiz. Armanın yere düşmesine müsaade etmeyen oyuncularımızın hakları, hukuklarını kendimize olmasını istediğimiz şekilde sahipleneceğiz” dedi.

Öz kaynakların gelişimine katkı sunmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun da sezon içerisindeki sürecine herkes şahit olacaktır. Unutmayalım ki olmayan bir durumu hep birlikte var ettik. Altay arması yeni sezonda hem kendi değerlerini yüceltecek hem de herkesin keyif alacağı, sahipleneceği bir aile hüviyetinde yeşil sahalarda mücadelesini sürdürecektir. Herkes müsterih olsun.”