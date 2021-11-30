Başkan Duran, "en başarılı belediye başkanı" seçildi

Türkiye Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der), tüm Türkiye genelinde yaptıkları saha çalışmalarında, il ve ilçe kategorilerinde yılın en başarılı belediye başkanlarını seçti. Vatandaşlarla birebir yapılan görüşmeler neticesinde Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Ege Bölgesi genelinde en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. Ödülünü almak üzere Ankara'ya davet edilen Başkan Duran, işlerinin yoğunluğu nedeniyle ödülünü almaya gidemedi.

Ödül Tire'ye geldi

Tire Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü de, verilen ödül ile ilgili olarak Kamu-Der Genel Başkanlığını arayarak, kendilerini kente davet etti. Daveti geri çevirmeyen Kamu-Der Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demirci, Basın Yayın Genel Sekreteri Özcan Baştuğ ile birlikte Tire'ye gelerek Başkan Salih Atakan Duran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ödülü alan Salih Atakan Duran, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu nazik ödül için teşekkür ediyorum. Kamu-Der yetkililerimiz, vatandaşlarla yapmış oldukları görüşmeler sonrası bize bu ödülü layık görmüşler. Bu ödül için genel başkanımıza ve derneğimize teşekkür ediyorum. Bizde milletimizin güzel yarınları için, mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bizlere milletimizin duymuş olduğu güven neticesinde vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirmek için uğraşıyoruz. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kamu-Der Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demirci de, "Kasım ayında yapılan ödül töreninde, 15 belediye başkanımıza ödül verdik. Başkanımız mazeret bildirerek toplantımıza katılmamıştı. Bizde kendisini ziyaret edip ödülünü burada vermek istedik. Kendisini başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.