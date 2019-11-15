Başkan Ekrem Özdemir: "Yaparsa Sağlık-Sen yapar dedik ve yaptık"

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şubesi, yetkili olduğu İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek promosyon ihalesine imza atarken, Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Yaparsa Sağlık-Sen yapar dedik ve yaptık" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü banka promosyon ihalesinin sağlık çalışanları adına çok başarılı geçtiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının hesabına tek seferde 6 bin 852 TL yatacağını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"15 Şubat 2020 yılında tek seferde ödenmek koşulu ile 5 yıllık anlaşma yapılmış olup, tek seferde peşin ödeme olarak aylık bazda 114.20 TL, toplamda ise 6 bin 852 lira tutar üzerinden Yapı Kredi Bankası kazandı. Gerek ihale öncesi süreçte gerekse bugün yapılan ihale sürecinde göstermiş oldukları yoğun çabadan dolayı İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ve sağlık müdürlüğü yetkililerine, ihalede en yüksek rakamı veren ve kazanan Yapı Kredi Bankası yetkililerine teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yaparsa Sağlık-Sen yapar dedik ve yaptık. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin."