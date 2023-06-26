Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel: “Biz dimdik ayakta kalmayı başaran bir belediyeyiz”

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda gerçekleşen bayramlaşmada kent ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Biz dimdik ayakta kalmayı başaran bir belediyeyiz” dedi.

“Hep birlikte elimizden geldiğince mücadele ettik”

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte belediye çalışmalarının hızlandığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, pandemi ve depremin Selçuk Belediyesinin kurumsal ve kamusal olarak kendine yeten bir belediye olduğunu ortaya çıkardığını belirterek, “Gördüğümüz bütün olağanüstü durumlardan da kavradığımız o ki; belediye gerçekten halka en yakın kurum ve o noktada da herkes ciddi olarak yaşamış olduğu kentin aslında hem kurtarıcısı hem vatandaşı hem de aynı zamanda çözüm üreten iş ortağı. Bu süreçlerin her birinde sadece kendi kentimiz için değil, aynı zamanda başka kentlerde yaşanmış olan olumsuzluklarla da hep birlikte elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu sürecin bizlere öğrettiği en önemli şey, belediye çalışanlarının hep birlikte birçok şeyi başarabileceğidir” dedi.

“Güçlü olduğumuzu bir kez daha anladık”

Geliştirilen kurumsal stratejiler ve öngörülerle atılan adımların belediye çalışanları ve halk için önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Sengel, gelinen noktada pandemi, deprem, enflasyon artışına bağlı olarak artan maliyetler karşısında Selçuk Belediyesinin güçlü bir belediye olduğunu belirterek, “Güçlü olduğumuzu bir kez daha anladık. Bahsettiğim bu problemlere rağmen biz dimdik ayakta kalmayı başaran bir belediyeyiz. Pandemi döneminde kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmadan, hâlihazırda EYT'nin çıkmasıyla beraber emekli olan çok personelimizin emeklilik tazminatlarını ve ikramiyelerini hızlı bir şekilde ödeyerek gerçekten ne kadar güçlü olduğumuza, ne kadar öngörülü hareket ettiğimize bir kez daha sanırım herkes vakıf olmuştur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sağlam adımlarla, doğru stratejilerle”

Kurumsal çalışmalar hakkında da çalışma arkadaşlarını bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, uzun yıllardan bu yana satışı planlanan belediye mülklerinin satışının gerçekleştiğini belirterek, “Sağlam adımlarla, doğru stratejilerle ve doğru bir yönetim tarzıyla bu hazırlığımızı da yaparak planlarımızı da bunlara göre peyderpey yerine getireceğiz. Bundan da sizin de bilginiz olsun istedim. İhalemizi bu hafta içerisinde yaptık, bilginiz olsun istedim” diye konuştu.

“Kentin her bir yerinde hepinizin emeklerinin izleri olacak”

İlerleyen süreçte belediyenin çalışma takvimi hakkında bilgi veren Ceritoğlu Sengel, EYT sebebiyle çalışan sayısının azalması, sezonun yoğunlaşması, yeni açılan işletmeler ve halkın taleplerine daha hızlı cevap vermek için çok çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Hep birlikte çalışacağız. Sizler çalışırken bilin ki ben hep yanınızda olacağım. Sizin emeklerinizle bir yere gelecek bu kent. Sizlerin emekleriyle bu bahsettiğimiz zorlukların önüne geçilecek. Sizlerin emekleriyle bir adım daha ilerleyebileceğiz ama hep birlikte bu işlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Zaten şimdiye kadar da aynı şekildeydi. Sadece bir belediye başkanının değil belediye başkanının ekibi olarak kabul edilen çalışma arkadaşlarıyla birlikte almış olduğu yolların sonucudur bunların hepsi. Bundan sonra işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, kentin her bir yerinde hepinizin emeklerinin izleri olacak. Daha fazla vitesi arttıracağız. Belki biraz daha fazla çalışacağız. Ben biraz daha fazla kafa yoracağım. Ama bilin ki hep birlikte olup hep birlikte de adım atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emekli olan çalışanlara halk ve belediye adına teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, KHK'lı ve kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının da bir kısmının ödeneceğini belirterek, çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.