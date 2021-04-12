Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'den faaliyet raporu sunumu

Faaliyet raporuna ilişkin meclis üyeleri ve katılımcılara yönelik geniş bir bilgilendirme yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı sunumda, pandemiyi kapsayan 2020 yılını dayanışma yılı olarak ilan ettiğini belirterek, "Pandemi var; ama bizim de bu kente dair hayallerimiz var. Pandemiyi, ekonomik sıkıntıları hiçbir şeye bahane etmedik. Yaptığımız her işte halkımızla birlikte ciddi dayanışma örnekleri sergiledik" dedi.

Selçuk Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında 2020 Yılı Faaliyet Raporu oylandı. Rapor, mecliste kabul edildi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin 2020 yılından geriye hiçbir icra dosyasının kalmadığını belirtti. Sengel, "Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız veriler ışığında gurur duyarak söyleyebilirim ki icra takibinde hiçbir dosyamız kalmadı. Benzer bir gurur tablosu Vergi Dairesi için de geçerli. Vergi Dairesine olan borçlarımızı yapılandırdık. Vergi Dairesine gecikmiş hiçbir borcumuz yok" dedi.

Başkan Sengel, "Efeslim Kart projemiz kapsamında 343 vatandaşımıza verdiğimiz alışveriş kartı ile 543 200 TL'yi kent içerisinde tutarak, esnafımıza kazandırdık. Makine İkmal Bakım ve Onarım Şefliğimiz bünyesinde kendi atölyemizde, kendi olanaklarımızla yapılan taşıt onarım ve bakımlarından 183 bin 900 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde üretilen 9 bin adet süpürge ile 90 bin TL tasarruf sağladık. Hurdadan çıkartarak geri dönüşüme kazandırdığımız 127 adet konteyner ile 177 bin 800 TL kazanım elde ettik" dedi.

"Toplamda 3 Milyon 500 TL'lik bir yatırımı tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdik"

Kurum bünyesinde yapılan tasarruf çalışmalarından bazıları ile doğaya katkı sunularak kaynakların verimli kullanıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Deppo Efes'te soğuk hava odalarında kullanılan PVC perde sistemi ile 60 hanenin 1 yılda kullandığı elektrik oranından tasarruf sağlıyoruz. Yine Deppo Efes'te özel bir sistemle işletme kendi kullandığı suyu yağmur sularından karşılıyor. Yüzde 87'sini yeşil alanlarımızda yüzde kullanılan sulama sistemi ile 5 bin 191 ton su tasarrufu sağlıyoruz; ayrıca belediyemiz güneş enerjisi tesislerinden yıl içinde 132 bin 46 TL gelir elde ettik" şeklinde konuştu.

Başkan Sengel, ayrıca Selçuk Efes Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortak yürütülen proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin 300 erzak paketi, uzaktan eğitime destek amaçlı düzenlenen tablet bağışı kampanyası ile 450 öğrenciye tablet, “Bir Çocuk da Sen Güldür” kampanyası ile 328 çocuğa bayramlık ulaştırıldığının da bilgisini verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu yıl gerçek anlamda bir dayanışma yılı idi. Biz zaman zaman yardım çağrılarına çıktık. Eksikleri tamamlayalım, uzaktan eğitimi yakınlaştıralım, çocukların yüzünü güldürelim dedik. Bu çıktığımız çağrılara destek olan herkese sonsuz teşekkürler. İlçemizin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile tablet kampanyalarımıza destek geldi. Bu bize aslında Efes Selçuk'un da tanınırlığının arttığını gösteriyor. Bu tablo hepimizin gururu" diye konuştu.

2020 yılında hayata geçen projeler, yapılan işler hakkında da meclisi ve katılımcıları bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Pandemi var diye hayallerimizden vazgeçmedik. Her şeye rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Efes Tarlası Yaşam Köyü 17 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapısını açacak. Toplamda 3 Milyon 500 TL'lik bir yatırımı tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirdik. Bu yatırımdan kaynaklı bir borcumuz yok. Efes Tarlası Yaşam Köyü Türkiye'ye model olan bir projedir. Bu proje tarımda küçük üreticiyi koruyan, aile tarımını teşvik eden, büyük balığın küçük balığı yemesini engelleyen, kapitalist sistem içinde tarımın yok olmasının önüne geçen, hibrit tohumlara maruz kalan vatandaşların sağlığına gelebilecek tehditleri bir nebze ortadan kaldıran bir projedir" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Alt Kapı'da 25 yıldır yapılmayan meydan düzenlemesini esnafımızın da katkılarıyla yaptık. 3 BİN metrekare taş döşemesi ve esnafımıza yakışan bir meydan düzenlemesi yapıldı. İlçe merkezinde 12 bin 500 metrekare taş tamiri, 9 bin 450 metrekare taş döşemesi yapıldı; ayrıca köy ekiplerimiz yıl boyu çalıştı. Şirince'de 25 yıldır dokunulmayan yollarda çalışma yaptık” dedi.