Başkan Görmez, 7 mahalleyi gezdi

Görmez, "Artık Torbalı'mızda köy, şehir merkezi ayrımı kalmadı; çünkü yatırımlarda köylerimize öncelik tanıdık" dedi.

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Görmez, bu kapsamda 7 mahalleyi ziyaret etti. Ormanköy ile başladığı programına; Helvacı, Dağtekke, Düverlik, Çamlıca, Karakuyu ve Ortaköy ile devam eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bu mahallelerde vatandaşlar sohbet etti ve sorunlarını dinledi. En fazla yatırımı yapan, öncelik tanıyan belediye olduklarını belirten Görmez, "5 yıllık görev süremiz boyunca Torbalı'nın 603 kilometrekaresine eşit hizmet götürme çabası içinde olduk. Artık Torbalı'mızda köy, şehir merkezi ayrımı kalmadı; çünkü yatırımlarda köylerimize öncelik tanıdık. İlçe merkezimize birçok hizmette bulunduk. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, ilçemizin eksiklerini bir bütün olarak gördük ve hükümetimizin de desteği ile her alanda hizmet ürettik. Bugüne kadar belediye hizmetlerinden mahrum kalan köylerimizin her sorunu ile yakından ilgilendik. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Bugün de Allah'a şükür karşınıza çıkacak, sizlerden destek isteyecek yüzümüz var. Allah nasip ederse ikinci dönemimizde de Torbalı'mızı köylerimizle beraber bir bütün olarak görüp, aynı şekilde ilçemize hizmet etmeye, sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

Torbalı köylüsünü, üreticisini desteklemek; ürünlerini tanıtmak amacıyla festivaller, etkinlikler, farklı programlar düzenlediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "ilçemizden bütün Türkiye'ye, yurt dışına pazarlanan tarımsal ürünler, sebzeler, meyvelerin marka değerini yükseltmek için daha yoğun işbirliği gereken bir süreç başlatacağız. Torbalı, üretim odaklı bir yerleşim. Bereketli topraklarımız sayesinde Türkiye'nin en önemli ihracat ve sanayi odaklı üretim merkezlerinden biriyiz" şeklinde konuştu.