Başkan Görmez, halaylarla karşılandı

Atatürk Mahallesi sakinleri, Başkan Görmez'i halaylarla karşıladı.

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Atatürk Mahallesi sakinleri ile buluştu. Miting öncesi alanda toplanan binlerce vatandaş, halaylar eşliğinde Başkan Görmez'i karşıladı. Mitinge ayrıca, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da katıldı. Yoğun bir sevgi seli ile karşılanan Başkan Görmez, yaptığı konuşmada, projelerine değindi. Görmez, "Atatürk Mahallesi bize her seçimde sahip çıktı; görüyorum ki aynı destek bu seçimde de devam ediyor. Bizden önceki 10 yıl boyunca belediye hizmetlerinden hak ettiği payı alamayan Atatürk Mahallesi'ne bir sözümüz vardı; biz göreve geldiğimiz zaman borcumuzu toptan ödeyeceğiz demiştik. Hamdolsun, bugün yaptığımız hizmetlerle bu borcumuzun önemli bir kısmını ödedik. Önümüzdeki dönem alt yapı, üst yapı ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sizlerden gelen talep ile doğal gazı olmayan ev kalmayacak. İki katlı bir sağlık ocağı, bir de taziye evi projemiz var" dedi.

"43 milyon borç ile bıraktılar; ama bir gün olsun enkaz edebiyatı yapmadık"

Atatürk Mahallesi'ne yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Görmez, "2014'te göreve geldiğimizde yol ve asfalt çalışması yaptık. Büyükşehir gelip hepsini kazdı. Olsun dedik bir daha yaptık. Düğün sarayımızı yaptırdık hizmete açtık. Aydınlatma sistemi yaptık, mahallemiz ışıl ışıl oldu. Fetrek projemiz bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Çocuk oyun gruplarımızla, yol ve kaldırım çalışmalarımızla mahallemizin acil ihtiyaçlarını yerine getirdik. Şu bulunduğumuz meydanda daha önce şahıs arazisiydi. Önce pazar yerimizi uygun bir yere taşıdık, ardından da parasını vererek bu alanı satın alıp meydan düzenlemesi yaptık, bir de mahallemize muhtarlık binası kazandırdık. Hastanemizden tutun, okullarımıza, millet bahçesinden yeni belediye hizmet binasına kadar tam 307 adet projeyi Torbalı'da hayata geçirdik. Bizden önce belediyeyi yönetenler tüm İzmir'in çöpünü getirip Torbalı'ya, mahallemizin az ilerisinde bir alana dökecekti. Biz ona engel olduk izin vermedik. Onlar Torbalı'ya çöpü layık gördü, biz ise hastane getirdik, üniversite getiriyoruz. Bize belediyeyi 43 milyon borç ile bıraktılar; ama bir gün olsun enkaz edebiyatı yapmadık, bahanelerin arkasında sığınmadık, ilçemizi hizmetsiz bırakmadık. Şimdi sizlerin desteği ile bu göreve bir dönem daha talibiz" şeklinde konuştu.

"100 yeni fabrika getireceğiz"

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, yaptığı konuşmada, "2014'te zulüm belediyeciliğini bitirip, gönül belediyeciliğini sizler başlattınız. Adnan Yaşar Görmez'i belediye başkanı, bu kardeşinizi de milletvekili yaptınız. Bu başarının gerçek kahramanı sizlersiniz. Bizler de bu anlayışla sizlere hizmetkar olmak için gece gündüz demeden çalıştık, ürettik, bugün de başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Yaptıklarımızı Adnan Başkan tek tek sizlere anlattı, şimdi daha büyük projelerle geliyoruz. Torbalı'ya mobilya organize sanayi kurup 100 yeni fabrika getireceğiz, Torbalı'da işsizliği bitireceğiz. Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi bölgesi kurup üreticilerimize, çiftçilerimize yüzde 60 hibe destek desteği sağlayacağız. Biz artık Torbalı'ya üniversite yakışır diyoruz; ama hepsinden saha önemlisi Torbalı'daki huzur, güven ve kardeşlik ortamıdır. Bunun da teminatı Adnan Yaşar Görmez'dir, Mahmut Atilla Kaya'dır" diye aktardı.

"Torbalı'da 10 yıl zulüm belediyeciliği yapanlar kapınızı çalmadı"

Kaya, şöyle devam etti:

"Gönül belediyeciliğinden önce Torbalı'da 10 yıl zulüm belediyeciliği yapanlar, bir gün olsun kapınızı çalmadı. Bu mahalleyi ve bu mahallenin insanını yok saydı. Atatürk Mahallesi'nden vatandaşlarımız belediye gittiklerinde kameralardan geçemediler. Şimdi onlar hangi yüzle gelip Atatürk Mahallesi'nden oy isteyecekler; ama Adnan Yaşar Görmez 5 yıl boyunca gönlünü de, belediyenin kapılarını da herkese açtı. Bir gün olsun ayrımcılık yapmadı, adam kayırmadı. Partisine göre, mezhebine göre, ırkına göre siyaset yapmadı. 180 bin nüfusu bir gördü, hepsine kucak açtı. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta Torbalı'nın tüm mahallelerinde Adnan Yaşar Görmez açık ara farkla önde çıkacak. Atatürk Mahallesi'ni zaten söylememe gerek yok, sizler kararınızı zaten çoktan vermişsiniz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."