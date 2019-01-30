Başkan Görmez, şampiyon kızları ağırladı

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Başkan Görmez, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Torbalı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü kadın voleybol takımı, Bölgesel Voleybol Ligi İzmir şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, İzmir şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan voleybol takımını ağırladı.

Spor okulları bünyesinde eğitim alan sporcuların elde ettikleri başarıdan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Yaşar Görmez, "Kurduğumuz spor okulları bünyesinde 2 bin civarında öğrencimiz çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Yetenekli gençlerimizi bu kurslarda keşfedip, daha iyi seviyeler gelmeleri için emek harcıyoruz. Milli sporcular yetiştiriyoruz. Dünya şampiyonluğu elde eden sporcularımız mevcut. Bayan voleybol takımımız da İzmir şampiyonluğu ile bize büyük bir gurur yaşattı. Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. 2. Lige yükselmek için mücadele edecek olan voleybol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Spora ve sporculara verdiğimiz desteği bundan böyle de devam ettireceğiz” dedi.

Herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için kurslar açan Torbalı Belediyesi, alanında deneyimli antrenörlerin verdiği eğitimler sonucu birçok alanda başarı elde ediyor. Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 7 voleybol takımı, İzmir'de farklı liglerde namağlup bir şekilde karşılaşmalarına devam ediyor. 4 yıl önce kurulan bayan voleybol takımı, antrenörler Yalın Kazancı ve Volkan Yüzgüleç'in önderliğinde karşılaşmalara hazırlanıyor.