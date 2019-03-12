Başkan Görmez'den '2. Altın Çağ' hamlesi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Görmez'in ‘Torbalı'nın 2. Altın Çağı ‘ olarak açıkladığı projelerde trafik, çevre, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal belediyecilik öne çıkarken, ilçede ekonomik hayatı canlandıracak 10 ayrı stratejik hedef belirleniyor.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen proje tanıtımına; AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, önce son 5 yılda yapılan yatırımları sinevizyonda izletti. Daha sonra yeni dönem projelerini anlattı.

Buna göre; Yeşilköy'den Subaşı'na kadar 25 Km'lik mesafede İzmir'in en büyük bulvarı yapılacak. Güzergah boyunca bisiklet, yürüyüş, şehir içi minibüs servis yolu ile sosyal alanlar yer alacak.

İzmir-Aydın karayolu Kemalpaşa kavşağına battı çıktılı kavşak projesi uygulanacak. Toplu ulaşımın tek merkezden koordine edildiği otogar yapılacak. İlçe merkezinde yüksek kapasiteli yeraltı otoparkı ile kamyon ve tır garajı hayata geçirilecek. Mevcut alt geçitlere yenileri eklenecek.

Küçük Menderes Havzası'nda Torbalı Merkezli bir üniversitenin kurulması da hedefler arasında.

2020/2021 öğretim yılından itibaren ilköğretim 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin çanta, kırtasiye girdileri belediye tarafından karşılanacak. Son beş yılda 36 yeni okulun ilçeye kazandırıldığı belirtilen sunumda TOREV vakfının burs vereceği öğrenci sayısının arttırılacak.

Tıp fakültesi hastanesi olacak

Eylül 2017 tarihinde hizmete açılan 250 yataklı Torbalı Devlet Hastanesi ile 2019 yılında açılması hedeflenen Diş Hastanesi bir kamu üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi hastaneleri olarak hizmet verecekler. Ayrancılar Mahallesi'nde ise 14 bin metrekarelik alan üzerinde entegre hastane yapılacak.

İlçe merkezinde yapılan 25 metrekarelik Millet Bahçesine ek olarak, Özbey'de 70 bin metrekarelik millet bahçesi, ilçe merkezinde kapalı spor salonu, Cumhuriyet, Ertuğrul mahallerinde kent park, Ayrancılar' da Yamaç Park projelerde yer alırken, kadınlara yönelik bir de Aktivite Merkezi projesi açıklandı.

Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi projesi kapsamında 25 bin metrekarelik adaya ek olarak, 200 bin metrekarelik ek alanda piknik alanı oluşturulacak. Çalışan anneler için kreş dikkat çeken projelerden birisi oldu.

Macera Parkı

Torbalı'nın ormanlık köylerinden birisinde Macera Parkı sözü verilirken, Belediye Hizmet Binası'nın yıl içinde hizmete açılacağı belirtildi.

TOKİ'den 5 bin konut geliyor

Ayrancılar'da daha önce hayata geçirilen 315 TOKİ kontuna ek olarak belli aşamalarla 5 bin yeni konut daha yapılacak. Düğün Sarayları, Meydanlar, Yürüyüş Yolları serisi devam edecek. Evde Bakım Birimi'nin kapasitesi arttırılacak. Sosyal Marketten daha çok ailenin yararlanması sağlanacak.

Kent Müzesi geliyor

Torbalı'da halen kazı çalışmaları devam eden Metropolis Antik Kentinden çıkan eserlerin sergileneceği Kent Müzesi yapılacak. 30 Km. daha yürüyüş yolu hayata geçirilecek. Yeni Kapalı Semt pazarları kurulacak.

Ücretsiz internet

İlçedeki bütün meydanlarda, kamusal alanlarda Kültür Merkezlerinde internet ücretsiz olacak. Taziye Evlerinin yapımına devam edilecek. Moskof çayı ıslah edilecek.

“Torbalı rayına girdi”

Lansman toplantısında konuşan Ak Parti MKYK Üyesi İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı'nın son beş yılda çok büyük bir değişim döneminden geçtiğini vurgulayarak “Belediye ile merkezi hükümetin iş birliği, güç birliği yapmasının ne gibi sonuçlar ortaya koyduğunu Torbalı'da gördük. Torbalı son beş yılda rayına girdi. Bundan sonra daha çok çalışacağız. İlçemizin daha ileri noktalara taşımak için daha çok proje üreteceğiz. Vizyoner, aksiyoner ve halkıyla her daim iç içe bir Belediye başkanımız var. Torbalı halkı bu yapılanları fazlasıyla takdir ediyor” dedi.