Başkan Görmez'den Ayrancılar'a hastane müjdesi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, hafta sonunu Ayrancılar'da geçirdi. Önce pazar yerinde pazarcı esnafı ve halk ile bir araya gelen Başkan Görmez, ardından da Efe Konutları sakinleri ile buluştu. Torbalı'ya ve Ayrancılar'a son beş yılda yapılan hizmetin hiçbir dönemde yapılmadığını belirten Başkan Görmez, "Gerek hükümetimiz eliyle, gerekse de belediyemiz kaynakları ile Torbalı'ya ve Ayrancılar'a en fazla hizmet bizim dönemimizde yapıldı. Sağlıktan ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sosyal yaşam alanlarına kadar eser belediyeciliği yaptık. Bıkmadan, usanmadan, tatil yapmadan, gece gündüz sizlerin hizmetinde olduk. 5 yıl boyunca sizlerin güvenini boşa çıkarmadık, bize emanet ettiğiniz belediyemize sahip çıktık ve rabbime şükürler olsun ki bugün karşınıza başımız dik, alnımız ak bir şekilde çıkabiliyoruz" dedi.

Ayrancılar'a orta ölçekli bir hastane yapılacağı sözü veren Başkan Görmez, şöyle devam etti:

"5 yıllık görevimiz boyunca sadece rutin belediye hizmetleri ile sınırlı kalmadık. Hem yerelde hem de genelde iktidar olmanın avantajı ile ilçemize birçok yatırım ve proje kazandırdık. Her geçen gün büyüyen Ayrancılar'ımızı kendi kendine yetebilecek duruma getirmek için bu hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Ayrancılar 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Ayrancılar Gençlik Merkezi, Neşet Ertaş Çok Amaçlı Düğün Sarayı, yürüyüş yolları, TOKİ kavşağı, TOKİ konutları, bulvarlar gibi onlarca projeyi hayata geçirdik. Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan Ayrancılar eski belediye binasını hastaneye dönüştüreceğiz. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir heyet binada incelemelerde bulundu ve ilk onayı aldık. Zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde de çalışmalara başlatacağız. Buraya kurulacak olan sağlık merkezi, Ayrancılar'ın ve çevre köylerin ihtiyacını karşılayacak, Ayrancılar'daki vatandaşlarımız Torbalı merkeze veya İzmir'e gitmek zorunda kalmayacaklar. Torbalı Devlet Hastanesi'ne bir kardeş doğuyor."