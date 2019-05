Başkan Güleroğlu: "Artık herkes emlak alım-satımı yapamayacak"

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İzmir Emlak Komisyoncuları Odasında iş birliğiyle, emlak ve gayrimenkul alım satımını düzenleyen yönetmelik hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bir kafede düzenlenen toplantıya İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Mesut Güleroğlu, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile Aliağa'da emlakçılık yapan esnaflar katıldı. Toplantıda emlakçılığın kurallarını yeniden belirleyen taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik ve yaptırımlar anlatıldı.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Mesut Güleroğlu, yönetmelikte yapılan değişiklikle yeniden belirlenen kural ve kaidelerle artık herkesin emlak alım satımı yapamayacağını belirtti. Mesleki yeterlilik belgesinin emlak alım satımı yapan esnaflar için zorunlu hale geldiğini belirten Güleroğlu, "Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oda kaydı ve vergi dairesine kaydı olan arkadaşlarımız bu yönetmeliğe tabii olacaklar. 5 Haziran öncesinde oda ve vergi kaydı bulunan arkadaşlarımız ise bu konuyla alakalı müptesel haklardan yararlanacaklar" dedi.

Başkan Mesut Güleroğlu, başvuruların internet üzerinden bireysel yapılabileceğini ifade ederek, "Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğine göre, emlak ofisleri ve emlak danışmanlığı işi ile uğraşan meslektaşların 5 haziran 2018 den önce muktesep haklardan yararlananlar hariç, her meslektaşın alması gereken zorunlu bir belgedir. İş yeri açmak isteyen her kişi 5 haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesleği yeterlilik kurumunun akreditesini almış kurum ve kuruluşlarda açılan sınavlardan seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alması yasal zorunluluktur. Yanlarında çalışan emlak danışmanlarının da seviye 4 üzerinden mesleki yeterlilik belge alma şartı vardır. Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. En az 30 metrekare olması gerekiyor. Eğer ofisinde birkaç kişi çalışıyorsa her kişi için 6 metrekare daha büyük olması gerekiyor" şeklinde konuştu.