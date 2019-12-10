Başkan Gümrükçü, Balatçık sokaklarını temizledi

Çiğli Belediyesi, "Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ederken, eline süpürge ve kürek alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik ekipleri ve gönüllülerle birlikte Balatçık sokaklarını temizledi.

Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde, günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmasına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katılım gösterdi. Gün boyunca parklar, boş alanlar, cadde ve sokaklar titizlikle temizlendi. Süpürge araçları da ayrıca sokakları yıkayarak süpürdü. Mahalledeki molozlar da kepçeyle toplanıp, kamyonlara yüklenerek mahalleden uzaklaştırıldı. Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlar, Çiğli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu projeden dolayı mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler ve yapılan çalışmalara katıldı.

Yaşanılan mahalleye, çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmak gerektiğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başlattığımız proje kapsamında belirli aralıklarla mahallelerimizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyoruz. Son olarak vatandaşlarımızın da katılımıyla Balatçık Mahallemizi vatandaşlarımızla birlikte temizledik. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje, tüm mahallelerimizi kapsayarak devam edecek. Çiçek gibi Çiğli için hep birlikte mahallelerimizi temizliyoruz" dedi.