Başkan Gümrükçü, Brüksel'deki iklim zirvesinde Türkiye'yi temsil etti

Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, iklim kriziyle mücadele temasıyla Brüksel'de düzenlenen “Avrupa İklim Antlaşması: Birlikte Eylem” etkinliğine katıldı.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu'nun ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen İklim Zirvesine; 800 İklim Paktı Büyükelçisi, İçilebilir Nehirler Hareketi olan Drinkable Rivers kurucusu Li An Phoa, Ekonomist Alessio Terzi ve We Play Green kuruluşunun kurucusu profesyonel futbolcu Morten Thorsby ve iklim aktivistleri katılım gösterdi. Etkinliğin moderatörlüğünü Gençlik Katılım Danışmanı ve Kamu Sözcüsü Hajar Yagkoubi yaptı.

Etkinlikteki tek belediye başkanı Gümrükçü oldu

İklim kriziyle mücadele konusunda Türkiye'yi temsilen etkinliğe katılan Utku Gümrükçü, 800 İklim Paktı Büyükelçisi arasındaki tek Belediye Başkanı olarak dikkat çekti. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliğinin dünyamıza olan etkilerini ve bu durum karşısında izlememiz gereken yol haritasını tartışmak adına İklim Paktı Büyükelçileri ile bir araya geldik. Oldukça verimli bir program oldu. İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi olarak yalnızca biz insanlar için değil tüm canlılar için hayati öneme sahip bu mücadeleye ülkemizi temsilen katkı sağlamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.