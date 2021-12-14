Başkan Gümrükçü, çileye dönen altyapı çalışmalarına el koydu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kent sınırları içerisinde altyapı çalışmalarını sürdüren şirketlerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıda söz alan Başkan Gümrükçü, hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte altyapı kazı çalışmalarından kaynaklı meydana gelen toprak kayması ve çukurların oluşması gibi vatandaşların belediyeye ilettiği sıkıntıları yetkililerle paylaşarak iş sürecinin hızlandırılmasını talep etti. Şirketlerin 2022 yılı için yapmayı planladıkları işlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapmalarını da isteyen Başkan Gümrükçü, altyapı çalışmalarının yeni yılda daha koordineli bir şekilde yürütülmesi noktasında Çiğli Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Başkan Gümrükçü: "Altyapıda kısır döngüye düşmeyeceğiz"

Hızlı ve koordineli bir kentleşme modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli, hızlı bir kentleşme süreci yaşıyor. Doğal olarak altyapı çalışmaları da devam ediyor; ancak bu çalışmaların vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkilememesine özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, ilçemizde altyapı çalışmalarını sürdüren firmalarla bir araya geldik. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Vatandaşlarımızın şikayetlerini ve Çiğli Belediyesi olarak beklentilerimizi paylaştık. Çiğli'nin ‘kazıldı yapıldı sonra tekrar kazıldı' gibi bir kısır döngünün içerisine düşmemesi için yeni yılda altyapı çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.