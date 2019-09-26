Başkan Gümrükçü, geleceğin kenti Çiğli'yi anlattı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sivil toplum örgütleriyle buluştuğu toplantıda, Çiğli'de yapılması planlanan projeleri açıklayarak, geleceğin kenti olmasının hedeflendiği Çiğli'yi anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle belediye meclis salonunda bir araya geldi. Toplantıya, şubesi İzmir'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi. Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyesi tarafından yapılacak projeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürütülecek projeleri açıkladı.

Çiğli'ye önemli projeler

Yaklaşık üç saat süren toplantıda Gümrükçü, Çiğli kıyı kesimi, imar planı ve uygulamaları, sürdürülebilir kent için ulaşım projeleri, peyzaj ve ekolojik restorasyon, barınma ve sosyal tesisler, spor salonu, açık hava tiyatrosu, engelsiz yüzme havuzları, kültür merkezi, eğitim merkezleri, masal evleri, açık ve kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler, çevre ve doğa projeleri, çocuk dostu park, heykel atölyesi gibi projeleri detaylandırarak anlattı.

Çiğli'deki kadın ve çocuk, eğitim, spor, sağlık, hemşehri, inanç, engelli dernekleri ile kooperatiflerin katılım gösterdiği toplantıda ayrıca muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu. Görseller eşliğinde projeleri açıklayan Başkan Gümrükçü, sunumun ardından temsilcilerin sorularını yanıtladı.

"Geleceğin kenti Çiğli"

Geleceğin kenti Çiğli'yi birlikte inşa etmek istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli'deki hızlı nüfus artışına dikkat çekerek, “Çiğli hızlı gelişimi ve nüfus artışıyla İzmir içinde önemli bir yer tutacak. Geleceği düşünerek planlarımızı hazırladık. Bu sunumumuzu daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e sunmuştuk. Hazırladığımız projeler Çiğli'nin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, Çiğli'yi denize buluşturacak önemli hizmetleri içeriyor. Ayrıca pazaryerleri, ulaşım, eğitim ve sosyal tesis anlamında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Devam eden projelerin de hızlanmasını istiyoruz. Örneğin önümüzdeki yıl Eylül ayında tramvay Çiğli'ye gelmiş olur diye düşünüyoruz. Çiğli kıyı kesimi konusunda da Başkan Tunç Soyer bizim yanımızda ve birlikte çalışacağız. Tüm bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının görüş ve düşünceleri bizim için çok önemli" dedi.