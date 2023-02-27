Başkan Gümrükçü, imar komisyonu üyeleriyle deprem bölgesinde

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, imar komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte Hatay ve Osmaniye'ye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Gümrükçü, "Teknik incelemelerde bulunduk. İncelemelerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz verileri, hali hazırda devam eden yapı stoku envanteri çalışmalarımızla birleştirerek Çiğlimizin geleceğini güvenle şekillendireceğiz" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ilk günlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi İmar Komisyonu üyeleriyle birlikte yeniden deprem bölgesine gitti. Gümrükçü'nün başkanlığındaki heyet, Hatay ve Osmaniye'de yıkımın fazla olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Gümrükçü: “Eksiklerden ders almalıyız”

Kahramanmaraş depreminin bir milat olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Deprem bölgesinde yer alan bir ülke olarak hemen hemen bütün şehirlerimiz bu riski taşıyor. Bu noktada merkezi ve yerel yönetimlere düşen görev iş birliği içerisinde çalışarak dirençli kentler oluşturmaktır. Çiğli Belediyesi olarak, imar komisyonu üyelerimizle birlikte yıkımın en fazla yaşandığı Hatay ve Osmaniye'ye geldik. Teknik incelemelerde bulunduk. İncelemelerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz verileri, hali hazırda devam eden Yapı Stoku Envanteri çalışmalarımızla birleştirerek Çiğlimizin geleceğini güvenle şekillendireceğiz” diye konuştu.