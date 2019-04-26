Başkan Gümrükçü, işçilerle buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, belediye bürokratları ve meclis üyeleriyle belediye şantiyesine ziyarette bulunarak işçilerle buluştu.

İşçilere seslenerek önemli mesajlar veren Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli'de hep beraber yeni bir sayfa açacağız. Çiğli'de bir gelecek hayalimiz var. Bu hayalimizi tüm kuruma yansıtacağız. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, mahalle temsilcilerimizle ve siz değerli işçi kardeşlerimle beraber nasıl bir Çiğli'de yaşamak istediğimizi netleştireceğiz. Sonra da başta belediye olmak üzere hayalini kurduğumuz Çiğli için yeni baştan yapılanacağız" dedi.

"Hızlı ve güçlü bir şekilde Çiğli'yi ayağa kaldıralım"

İşçilerle birlikte uyum içinde çalışmak istediklerini belirterek birlik mesajı veren Başkan Gümrükçü, "Hem sizinle bir işçi işveren ilişkimiz olacak hem de yoldaşlık ilişkimiz olacak. İkisini dengeli ve düzenli bir şekilde sağlayacağız. Biz etle tırnak gibi olursak, birbirimize sarılırsak, aramızdaki iş birliği kültürünü geliştirirsek çok önemli işler başarırız. Hedeflerimiz büyük sizin de hedefleriniz büyük olsun. Gelecekteki Çiğli'nin hayalini kurun. Hayale ulaşmak için hep beraber çalışalım. Hayallerimizi ortaklaştıralım. Önemli olan beraber iş yapabilmemiz. Çiğli'yi hep beraber kuzeyin parlayan yıldızı haline getirelim. Ben gecemi gündüzüme katacağım, sizlerden ricam siz de bize ayak uydurun. Hızlı ve güçlü bir şekilde Çiğli'yi ayağa kaldıralım, sorunlarımızı çözelim. Ben bu amaçla buradayım. Ben buraya zengin olmaya gelmedim; hizmet etmeye, gönül almaya, dost kazanmaya ve beni buraya layık gören partim ve genel başkanıma hizmet etmek için geldim" diye konuştu.

Başkan Utku Gümrükçü'nün ardından işçilere seslenen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise şöyle konuştu:

"Değerli emekçi kardeşlerim Utku Başkan uzun yıllardır tanıdığım, hem siyasi hem insani değerleri yüksek olan, yakından tanıma fırsatı bulduğum çok değerli bir insandır. Emek ve emekçinin yanında olacağından hiç şüphem yok. Derman belediyeciliği ve sosyal demokrat bir anlayışla hangi görevde olursanız olun, sizler bu anlayışın birer elçisisiniz. Sizlerin hem başkanınıza hem belediyenize sahip çıkmanız ve bunun gereği vatandaşa sıcak ve samimi yaklaşımınız ile bir daha ki dönem alınan oy oranı daha da artacaktır. Bizler vatandaşın huzurunun, esenliğinin ve refahının adil bir şekilde dağılımı için çalışıyoruz. Hedefimiz Büyük Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlıkların üzerinde bir noktaya bu ülkeyi taşımaktır. Çocuklarımızı ve geleceğimizi düşünüyorsak bu kente bu belediyeye katkı koymak gerektiğini düşünüyorum. Sizlere huzurlu güler yüzlü bir çalışma yaşamı diliyorum."

Başkan Gümrükçü, işçilere yaptığı konuşmanın ardından şantiyeyi gezerek birimlerle ilgili genel bilgi aldı.