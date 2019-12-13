Başkan Gümrükçü, Kemeraltı'nda üretici kadınlarla protokol imzaladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların el emeğini görünür kılıp ekonomik değer kazandırmak, yerel ve toplumsal kalkınmadaki katkısını güçlendirmek amacıyla Kemeraltı'ndaki Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)'nın işletmesini ziyaret etti, protokol imzaladı.

Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satışının yapıldığı Nahıl Dükkan'da, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)'nın Genel Başkanı Şengül Akçar ve İzmir Şube Başkanı Ayşe Temiztaş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ağırladı. Akçar ve Temiztaş, yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Utku Gümrükçü'ye bilgi verdi. Daha sonra Başkan Gümrükçü, Çiğli'nin yerelinde kadın emeğini görünür kılacak ve değer kazandıracak çalışmaların KEDV iş birliği ile yürütülmesi için KEDV Genel Başkanı Şengül Akçar ile iş birliği protokolünü imzaladı.

Toplumda kadının emeğinin, sözünün; eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal-kültürel alanlarda güçlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Bu kapsamda Çiğli'de de kadını sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak güçlendirecek eğitim, iş gücü destek programlarının geliştirilmesinin öncelikli gündemimizde" dedi.

Öte yandan Başkan Gümrükçü, Nahıl Dükkan'da imzalanan iş birliği protokolünün ardından Kızlarağası Hanı'nda çarşamba günleri Ege Kadın Buluşması koordinasyonu tarafından kurulan Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti. Gümrükçü ayrıca, bu hafta tezgah açan Sasalı Üretici Pazarı ve Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi üretici kadınlarının sergisini gezdi.