Başkan Gümrükçü, Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 29 yıl sonra kurulan Çiğli Kent Konseyi'nin üyeleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen tanışma toplantısına Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu ile Çiğli Kent Konseyi bünyesinde kurulan kadın, engelli, gençlik, hayvan hakları ve ekoloji meclisi yürütme kurulu üyeleri katılım gösterdi. Üyelerle tek tek tanışan Başkan Gümrükçü, Çiğli'nin mevcut ihtiyaç ve sorunlarının yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tanışma toplantısında konuşan Başkan Gümrükçü, “Çiğlimizi katılımcı ve çok sesli bir anlayışla yönetmek adına 29 yılın ardından Çiğli Kent Konseyi'nin kurulmasına destek olduk. 6 ay gibi kısa bir sürede 6 farklı meclis kurmak Çiğli için önemli bir kazanım oldu. 14 Haziran'da da çocuk meclisimizin kuracağız. Kadın, çocuk, gençlik, engelli, hayvan hakları ve ekoloji meclislerinde görev alan tüm arkadaşlarımız halkın sesi olacak. Hemşehrilerimizin taleplerini belediyemize iletecek. Sorunlara çözüm üretme noktasında aktif rol oynayacak. İş birliği ve istişare içerisinde çalışıp, Çiğlimizi çok daha yaşanabilir bir kent haline getireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Çiğli'nin kurumsallaşması için önemli”

Çiğli'nin gelişimine ve değişimine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu ise “Çiğli Kent Konseyi'nin kurulması Çiğli'nin kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım. Kent Konseyi olarak, bundan sonraki süreçte toplumumuzun her bir kesiminin talep ve sorunlarına çok daha hızlı ve sürdürülebilir çözümler üretme noktasında çalışmalarda bulunacağız” ifadelerini kullandı.