Başkan Gümrükcü: "Kentlilik bilincini oluşturmak için çalışacağız"

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi yönetimiyle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Sivil toplum kuruluşları ve odalarımızla birlikte kentlilik bilincini oluşturmak için çalışacağız" dedi.

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Taner Cömert, oda ve kooperatif yöneticileri, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile belediyede bir araya geldi. Çiğli Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, oda başkanları Başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek takdim ederek başarı dileklerini ilettiler.

Esnafı temsil eden kuruluşların temsilcileriyle yürütülecek ilişkilerin önemine değinen Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli esnaf şehri, esnafımıza sahip çıkmamız ve eskiyen kent dokusunu yenilememiz gerekiyor. İki yüz binlik nüfusa sahip Çiğlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte önce bir kent konseyi kurmak, sonrasında ise kentlilik bilinci oluşturmak istiyoruz. Düzenli periyotlarla bir araya gelerek Çiğlimizin geleceğini planlamamız lazım; artık Çiğli'nin değişim ve gelişim zamanı. Ekip arkadaşlarımız ile çalışmalarımıza başladık, bu konuda odalarımızdan da destek bekliyoruz. Kentimizle ilgili konularda görüşlerinizi ifade etmeniz ve önerilerde bulunmanız bizim için önemli" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç da, "Çıktığınız bu yolda önemli işler başaracağınıza inanıyoruz. Bu beş yılda, Çiğli'nin çehresini değiştiren projelere imza atacağınıza inanıyoruz. Bize ihtiyaç duyduğunuz her an, bir telefon kadar yakın olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Çiğli esnaf teşkilatları olarak Çiğli'de her zaman yanınızdayız. Çiğli Belediyesi ve esnaf teşkilatlarının güç birliğini yaratmaya hazırız " diye konuştu.

Kefalet Kooperatifi Başkanı Taner Cömert de, başarı dileklerini ileterek, esnaf temsilcisi olarak her zaman Başkan Gümrükçü'nün yanında olduklarının mesajını verdi.