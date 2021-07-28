Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesinin ardından vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla başlatılan; ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarının normalleşme sonrası ikinci durağı Kaklıç Mahallesi'nin ardından Balatçık Mahallesi oldu. Muhtarlık binasının yanında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, vatandaşlar talep ve şikayetlerini tek tek dile getirdi. Başkan Gümrükçü, vatandaşların sorunlarıyla ilgili notlarını aldı. Toplantının yapıldığı alanda bulunan Çiğli Belediyesi ikram aracı, mahalle sakinlerine sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Anahtarlık, top ve şapka hediyesi

Başkan Gümrükçü, toplantının düzenlendiği meydanda kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan çocuklara top hediye etti. Çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Başkan Gümrükçü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Toplantı alanında kurulan standa HES kodlarıyla gelen mahalle sakinlerine ise pratik olarak kullanabilecekleri HES kodlu anahtarlık ve sıcaktan korunmaları amacıyla şapka hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: “Okul ve pazar yeri tamam”

Sözlerine pazar yeri ve okul müjdesini vererek başlayan Başkan Gümrükçü, “Balatçık Mahallemiz için pazar yeri ihalesini yaptık. En geç 3 aya kadar bitecek. Okul yapma yetkisinin milli eğitime ait olmasından dolayı, okul yeri olan arsamızı meclisimizde karar alarak haftaya milli eğitime devredeceğiz. Önümüzdeki yıl inşaatına başlanacak. Sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarımızı sizlerin de fark ettiği üzere kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni aldığımız çevre dostu çöp konteynerlerini eskileriyle değiştireceğiz. Büyükşehir belediyemiz, mazgal ihtiyacı için ihaleyi yaptı iki ay içerisinde inşaata başlayacak. Doğal gaz konusu, bizim yetki alanımızda olmamasına rağmen yetkili firmayla görüşüp talep edilen yerlerde altyapı çalışmalarının bir an önce başlaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

“İmar sorununu da çözeceğiz”

Balatçık Mahallesi'nin potansiyelini doğru yönlendirmek ve bölgenin marka değerini yükseltmek adına özellikle imar konusuyla ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Dağ Mahallesi denilen bölgede imar sorunu için riskli alan ilan edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması adına devlete başvuruda bulunduk. Sürecin takibini yapıyoruz. Mahallemizin diğer bölgeleriyle ilgili de imar planı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteği bizlerin de gayretleriyle yıllardır kronikleşmiş olan imar sorununu çözüp bölgeyi ticaret, turizm ve yerleşim yeri bağlamında kalkındıracağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Muhtar Fahrettin Çakıroğlu: “Sorunlarımızı birlikte çözüyoruz”

Mahalle toplantıları ile ihtiyaç ve sorunların çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunun altını çizen Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu, “Mahallemizin ihtiyaçlarını konuşmak için bir araya geldik. Herkes taleplerini ve şikayetlerini dile getirebilecek. Bizlere bu imkanı sağlayan Değerli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de iş birliği içerisinde çalışarak mahallemizin tüm sorunlarını birlikte gidereceğiz” dedi.