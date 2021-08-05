Başkan Gümrükçü, mahalle turuna Sasalı ile devam etti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Marmaris'te meydana gelen yangın bölgesine gerçekleştirdiği destek ziyaretinin dönüşünde, Sasalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çiğli Belediyesi Sasalı Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen toplantıya; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Sasalı Mahalle Muhtarı Ahmet İzci'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, vatandaşlar talep ve şikayetlerini tek tek dile getirdi. Başkan Gümrükçü, vatandaşların sorunlarıyla ilgili sık sık notlar aldı. Toplantının yapıldığı alanda bulunan Çiğli Belediyesi ikram aracı, mahalle sakinlerine sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Çocukların park ve kurs talebi geri çevrilmedi

Toplantıda ebeveynlerinin ardından söz alan çocuklar, Başkan Utku Gümrükçü'den mahallelerine park yapılmasını ve spor kursları açılmasını talep etti. Bunun üzerine Başkan Gümrükçü, kursa gitmek isteyen çocukları kayıt işlemleri için toplantı alanında kurulan Spor ve Gençlik Müdürlüğü masasına yönlendirirken, konumunu vatandaşların belirlediği parkın yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti.

Anahtarlık, top ve şapka hediyesi

Başkan Gümrükçü, toplantının düzenlendiği meydanda kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan çocuklara 200'ün üzerinde top hediye etti. Çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Başkan Gümrükçü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Toplantı alanında kurulan standa HES kodlarıyla gelen mahalle sakinlerine ise pratik olarak kullanabilecekleri HES Kodlu anahtarlık ve sıcaktan korunmaları amacıyla şapka hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: “Her zaman yanınızdayız”

Mahalle toplantılarıyla vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kaklıç ve Balatçık Mahallelerimizin ardından Sasalı'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talep, istek ve şikayetlerini dinledik. Öncelikli olan sorunlardan doğalgaz konusuyla ilgili sorumluluk alanımız dışında olsa da yetkili şirketle görüşmelerde bulunup süreci hızlandıracağız. Sokak hayvanlarının bakımı ve kontrolü ile ilgili çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İlaçlama konusunda ciddi yatırım yaptık. Kaklıç ve Balatçık Mahallelerimizde olduğu gibi Sasalı'da da sinekle mücadeleyi etkili sürdüreceğiz. Ağır vasıta araçların geçmesinden dolayı bozulan yolları kısa süre onaracağız. Çocuklarımızın isteği üzerine parkımızın müjdesini de verdik” dedi.

“İzmir'in markası olacak”

Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sasalı, tarım, hayvancılık ve balıkçılık açısından önemli bir nokta. Üretime sağladığı katma değerin yanı sıra Çiğlimizin denizle buluşması anlamında da stratejik öneme sahip. Sasalı'nın kalkınması demek mahalle halkının, Çiğli'nin ve İzmir'in gelişmesi demek. Bu doğrultuda son olarak, Büyükşehir Belediyemiz Tarım Enstitüsünü Sasalı'ya açtı. Bölgenin turistik değerini artıracak bu tür yatırımlara destek olacağız.”