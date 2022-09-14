Başkan Gümrükçü, üniversitelilerin barınma ihtiyacı için harekete geçti

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya yurt işletmelerinin sahipleri katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü, yurt sahiplerini tek tek dinleyerek talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin bulunduğu bölgede devam eden çevre düzenlemesi, yeşil alan ve yol çalışmaları ile alt ve üst yapı hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Barınma sorunuyla ilgili kendi fikirlerinin dinlenmesinden ötürü mutlu olduklarını ifade eden yurt sahipleri böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür ettiler.

Gümrükçü: “Evlerinde gibi hissettireceğiz”

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Üniversitelere kayıt yaptıran öğrenci sayısında bir önceki yıla nazaran ciddi bir artış var. Ekonomik dar boğaz, kira fiyatları ve mevcut yurt kapasitelerini göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız. Çiğli Belediyesi olarak, üniversite eğitimi için ilçemize gelecek öğrencilerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurt sahipleriyle bir araya geldik. Mevcut durumu ve yapılabilecekleri konuştuk. İlçemizde ikamet edecek öğrencilerimizin gönlü rahat olsun. Kapılarımız onlara daima açık. Her türlü ihtiyaç ve sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.