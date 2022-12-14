Başkan Gümrükçü'den 3,5 yıllık Çiğli raporu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde olduğu yaklaşık 3,5 yıllık süreci değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda basın mensubu katılırken, 2023 yılının Çiğli için çok daha farklı olacağını dile getiren Gümrükçü, “Biz bu sunumu CHP İzmir İl Yönetimine ilçe ziyaretimizde yapmıştık. 3,5 yılda Çiğli özelinde bazı değişiklikler oldu. Yaptığımız çalışmalarda 2023 yılını hedef almıştık. 2023'te yaşanılan değişimi soyut bir şekilde göreceğiz. 2023 daha büyük değişimlerin yılı olacak. Belediyecilik işi ekonomi işidir. Kendi ayakları üstünde duramayan belediye, vatandaşa düzgün hizmet yapamaz, personeline ödeme yapmaz, satın alma yapamaz. Önce gelir kaynaklarını tutmamız gerektiğini düşündük. İzmir belediyeleri arasında nüfus başına düşen gelirde birinciyiz. Göreve geldiğimizde gelirimiz 166 milyon iken bu yıl 476 milyon TL'ye yükseldi. Bu çok ciddi bir büyüme anlamına geliyor. Bugün Çiğli Belediyesi'nin ayakta durmasının, başarılı olmasının bir numaralı sırrı ekonomik gelişmedir. Personel sayısı biz göreve geldiğimiz rakam ile aynı durumda. Yaptığımız hizmetlerde personel sayısını artırmadan personeli etkin kullanarak yaptığımız hizmetler. Maaş konusunda biz göreve geldiğimizde 6 milyon TL'ydi maaşların toplamı. Şimdi ise 18 milyona çıkmış durumda. Geçmişten gelen kredilerin tamamını ödemiş durumdayız. 150 milyon TL'nin üstünde bir borç ödedik. 10 yeni müdürlük kurduk. Bunlara 80 milyon TL civarı bir bütçe aktardık. 100'ün üzerindeki personelimiz diğer müdürlüklerden alıp buralar kaydırdık. Bu 10 müdürlük Çiğli Belediyesi'nin vatandaşlara verdiği hizmetlerin sayısında artış demek” ifadelerini kullandı.

Belediyede dijitalleşme ile ilgili de bilgi veren Gümrükçü, “Ekonomiyi geliştirirken, bunu dijitalleşen çağda, internet, telefon üzerinden geliştirmemiz gerektiğini düşündük ve belediyemizde bunu uyguladık. ‘İşte Çiğli' uygulamasını başlattık. Şimdi başlattığımız ise ekspertiz. Çiğli konut hareketliliğinin yüksek olduğu bir yer. Ev almak istediğinde bankalar belediyeye geliyor ve buradaki süreç uzun sürebiliyor. Biz ekspertize başladık ve belediyeye gelmeden bu dosyayı indirip incelemeyi yapabiliyorlar. İmar durum belgesi. Buna da 1 Ocak 2023 itibari ile başlıyoruz. Araç filomuz eskidi ve bu anlamda 2023 yılında bir çalışma yapma düşüncemiz var. Parkları sadece insanların dinlendiği alan görmüyoruz. İnsanların spor yaptığı, sosyalleştiği, çocuğunu oynattığı, yazın parkta serinlediği, konserleri, sinemaları parklara kaydırıyoruz. Parkları dar gelirli insanların yaşam alanı olarak görüyoruz ve bu anlamda sayısını artırıyoruz. 64 park yenilemişiz, 18 park bitirip açtık. Yüzde 28 oranında parkların sayısını arttırdık. Ciddi anlamda yol yatırımı yaptık. Çiğli Belediyemizin asfalt plenti yok. Yeni asfalt konusunda istediğimiz noktada değiliz ancak beton, parke taş anlamından bundan önceki dönemlere göre belki de birçok İzmir belediyesine göre devrim diyebileceğimiz boyuta ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

“2023 sloganımız: Temizlik Gülümsetir”

Yeni yıldaki sloganlarını da açıklayan Gümrükçü, “2023'ün sloganı, ‘Temizlik Gülümsetir' olacak. Çiğli çöpten mağdur olmuş bir ilçe ve bunun için temizlik bizim ana temamız olacak. Yeni tip 1 tane konteyner 25-30 bin TL civarında. Bunu taşıyan araç minimum 5 milyon TL. 250 tane konteyner aldık ve koyduk. 10-12 milyon TL bandında sadece çöp konteyneri için alım yaptık. Bizim yaptığımız hesaba göre 500-600 konteynere çıktığımızda temizlik anlamında şikayetlerde azalma olacak. Hayvan dostu bir belediyeyiz. BM'ye göre insan nüfusunun yüzde 10'u civarında sokak hayvanı olur kentlerde. Çiğli'de 21 bin sokak hayvanı var. Biz 2021'de 11 bin sokak hayvanına ulaşmış ve tedavi etmişiz. Bütün sokak hayvanlarına ulaşmamıza ramak kalmış durumda. Çiğli kentleşmenin hızlı olduğu bir ilçe. İnşa halinde bir kent tabirini kullanıyorum ben Çiğli için. İmar ve imar ruhsatının hızlı olması bizler için önemli. Kriz ortamında bile Çiğli kentleşme anlamında büyümeye devam ediyor. Birçok bölgede imar sorunlarımız var. Güzeltepe kentsel dönüşümü, Köyiçi kentsel dönüşümü, Balatçık Mahallesindeki imar revizyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesine göndermek üzereyiz. Deniz ile buluşma noktasında bakanlıktaki çalışmalarımız olumlu gidiyor. Bazı eksiklikler vardı onları düzelteceğiz. Güzeltepe kentsel dönüşümü çok yakın. Diliyorum ki bunu da 2023 genel seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayımız ile temel atma törenini yaparız” dedi.

“Yılda bir kere sandık kuruyoruz”

Katılımcılığı da ön planda tutmayı hedeflediklerini vurgulaya Gümrükçü, “Yaptığımız çalışmalar ile 18 bin metrekare terklerden alan almışız. 775 bin metrekare kamusal alanı Çiğli halkına ve belediyeye kavuşturmuşuz. Tüm bunları katılımcılık ile yürütme peşindeyiz. Mahallelerde sorunları alabilmek için yılda bir kere sandık kuruyoruz ve şikayetleri sorunları alıyoruz. Personelimiz ile yılda 1-2 kere çalıştay yapıyoruz ve belediyenin verimliliği üzerine konuşuyoruz. Bende çeşitli müdürlüklerdeki personeller ile toplantılar yapıyorum. Bizdeki veriler göre bin 800 civarı mülteci vatandaş ilçemizde bulunuyor. 700'üne ulaşmış durumdayız. Konserlerde hangi grubu getireceğimizi bile vatandaşlarımıza soruyoruz. Sosyal yardımda iddialıyız. Her geçen gün bu iddiamızı arttırıyoruz. Verdiğimiz hizmet kapasitemizi geliştirmek istiyoruz. Çok yol kat ettik ancak hedeflediğimiz noktada değiliz henüz” diye konuştu.

“Sporda çok iddialıyız”

Çiğli'de yapılan sosyal yatırımlara da dikkat çeken Gümrükçü, “Çiğli'yi kültür sanat kenti yapmak istiyorduk. Bunu toplumun dönüşmesindeki etkisini siz de kabul edersiniz. Ben ilk sinemayı Bergama Belediyesinde izlemiştim. Bunlar insanı insan yapan etkinlikler ve biz bunu önemsiyoruz. Bu konuda geçmişe göre 10 katına çıkmış durumdayız. Sporda da çok iddialıyız. 2021 Avrupa Spor Kenti seçilmiştik. 2018'de 5 branş ve 480 öğrenci ile aldığımız süreci bu yıl itibari ile 30 branş ve 4 bin 7 öğrenciye ulaşmış durumdayız. 3 yıldaki spordaki öğrenci sayısını 10 kat artırmışız. Belediyeciliğin en önemli kuralı halkla ilişkiler. Yurttaş ilişkileri yönetim birimi kurduk. Şu an yılda 40 bin belediyeye başvuru yapılmış. Sosyal medyalardaki yazılar toplanıp merkezi sistem aktarılıyor ve bunlar ilgilisine yazılıyor ve yurttaşlara dönüş yapılıyor. Yüzde 98'leri yakalayan bir geri dönüşler var” dedi.

“Menderes tesisinin açılması lazım”

Harmandalı ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Gümrükçü, “Biz bu çöp tesisinin kapatılmasını, kaldırılmasını istiyoruz. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bu çöp tesisi toprak kayması ile tesisin de güvenliğini tehdit eden noktada. 2 yılı aşkın süredir bu kayma devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etüt çalışmaları var. O tesis güvenliği için ve o bölgedeki imar problemleri için önemli. Bizim için önemli olan tesisin kapatılması. Bunun için Menderes tesisinin açılması lazım. İzmir'de bir atık problemi vardı Büyükşehir Başkanımız el attı ve yeni tesisler kurdu. Biz Çiğli'nin kapatılması için Menderes'i öncelikli görüyoruz. Kent Konseyimiz dün Büyükşehir ile görüşme yaptı ve birçok konuda netleştik tesisin kapatılması için. Ben de AFAD müdüründen randevu istedim bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin çöpün kaldırılması için yaptığı çağrıya ilişkin olarak konuşan Gümrükçü, “Başkanımızı biz seviyoruz. Beyefendilik kişiliği ile ayrı seviyoruz hem de zaten hemşerimiz, kendisi de burada yaşıyor. Onun yurttaş olarak yaşadığı hassasiyetleri bende yaşıyorum. Çiğli'de yaşayan herkes bu tesisin kapatılması ve bu olumsuzlukların yaşanmaması için hem fikir. Belediye Başkanı olarak bu fikri ortaklığın hem mecliste hem sokakta dillendirmeye devam edeceğim. Kerem Ali Bey'in de Çiğli'de çöp sitesinin kapatılması için desteğinizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapmak zaten zorunluluk”

2024 seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini ifade eden Gümrükçü, “Ben 2019'da zaten iki dönem istediğimi söylemiştim. Belediye Başkanlığı sürecinin 7 yıla çıkarılması ve tek dönem ile sınırlandırılması gerektiğini söylemiştim. Zaten belediyeye anca 2 yılda alışıyorsunuz. 5 yılda ekonomiyi toplayıp projeleri hayata geçirirsin ve kente imzalarını atarsın. İşini iyi yaptıysan bir üst göreve gidersin, yapmadıysan güle güle derler. İyi yaparsan zaten yanında birini yetiştirirsin. Bu sistemde 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapmak zaten zorunluluk” dedi.

Toplantı sonrası ise Gümrükçü ve beraberindeki basın mensupları, Çiğli'de yapılan projeleri gezdi.