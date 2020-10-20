Başkan Gümrükçü'den 500 gün raporu

Gümrükçü, toplam 41 milyonluk borcu 500 günlük sürede ödediklerini söyledi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimde göreve gelmesinin ardından geçen sürede gerçekleşen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Başkan Gümrükçü, ‘İlk 500 günün sunumu' başlığıyla yaptığı toplantıda basın mensuplarını ağırladı. Belediye binasında bulunan meclis salonundaki programda konuşan Gümrükçü, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Daha kalkınmış, müreffeh bir Çiğli oluşturacağız” diyen Başkan Gümrükçü, “Bir kenti sevmek ona hizmetle başlar. 2020'de Çiğli ayağa kalkıyor dedik. Dünyayı değiştirmek istiyorsak işe kendinden başla demişler. Biz de Çiğli'yi değiştirmek için önce belediyeden başladık. Önce mali kaynak sapladık ve ekonomimizi geliştirelim istedik. Bu makamlara aday olurken borcu, kapasitesi nedir, bilerek aday oluyoruz. 19 Kasım'da 13 milyonluk kredi çekilmiş. Bu hesapta yoktu, ödenmiş oldu. Kamulaştırma ve İZSU ödemeleri vardı. 19 milyon piyasa borcu vardı, tamamını ödedik. Çekilmiş krediler var, toplam 27 milyon. 15 milyonunu ödedik. Toplamda 41 milyon gibi bir tutarı bu 500 günde ödedik. 2021 yılında belediyenin geriye dönük borcu kalmamış olacak. Bütçe artışı sağladık. Aldığımızda 166 milyon TL'ydi. 6 aylık gelir arttırıcı bir durumla 180 milyona çıkardık. 200 milyonluk bütçe hedefimiz vardı. Bu yıl bu zor koşullara rağmen hedefimizden şaşmadık. Hedefimizi tutturacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Her gün giriş katında bir Belediye Başkan Yardımcısı nöbet tutacak”

6 yeni müdürlük kurduklarını söyleyen Gümrükçü, “2 müdürlük daha kuracağız. Dijitalleşme noktasında yol almış durumdayız. Belediyeyi dijitalleşme hamlesi gerçekleştirdik. İnternet üzerinden ruhsatların kesilebildiği sistem geliştirdik. Bu sektör için devrim niteliğinde bir gelişme. Yaygınlaştığında Çiğli Belediyesinden başlamış ve yaygınlaşmış olacak. Online randevu sistemi geliştiriyoruz. Envanteri çıkardık. Neyimiz var neyimiz yok bakalım dedik. İnternet tabanlı telefon sistemi kurduk. Muhtarlar da artık belediyeye gelip evrak vermekle uğraşmayacak. Bir arama merkezi açtık, şikayetleri değerlendiriyoruz. Logoyu değiştireceğiz demiştik, değiştirdik. Eski logo siyah ve karanlıktı, Çiğli'nin enerjisini yansıtmıyordu. Şimdi yeni logomuz daha iyi oldu. Halk masası açıyoruz. Burada bir oda olacak ve her gün giriş katında bir Belediye Başkan Yardımcısı nöbet tutacak. Ben de haftanın belli günleri burada vatandaşla temasta olacağım” diye konuştu.

“Her cumartesi mesaiye temizlikle başlıyoruz”

Gümrükçü, “Geçen yıl şafak mesaisi yapmıştık. Başkan yardımcıları mahallelerde toplantılar yaptı, sorunları tespit etti. Her cumartesi mesaiye temizlikle başlıyoruz. Muhtarlarla düzenli toplantılar yapıyoruz. Mahallelere sandık kurmuştuk. 2 bin yurttaş şikayetlerini atmıştı. Engellilerle ilgili çalıştay yapmıştık. Çiğli'de ilk defa felsefe günleri düzenledik. Çiğli'de ciddi bir sosyal çalışma başlattık. Bir imece panosu oluşturduk. Vatandaş ve pazarcı esnafı gönlünden kopanları bırakıyor, biz de dağıtıyoruz. Yıllık 500 bin liralık bir bütçeye denk geliyor. Pandemide yapılıp bırakılmadı, daha devam ediyor. Bayramlarda mutfak tüpü dağıttık. 125 aileye vatandaşın kurban yerlerinde bize bağışladığı etleri ulaştırdık. Otizmli çocuklar erken yaşta konuşmazlarsa eğer yaş ilerledikçe konuşamıyor. Bir dil terapisti istihdam ettik ve çalışmalara başladık. Ev temizliklerine devam ediyoruz. Çöp ev dediğimiz ya da yangına uğrayan evlere yaptığımız bir hizmettir. Sıcak yemek hizmeti verdik. 206 bin 243 öğün yemek dağıtmışız. Hastaları doktora ulaştırıyoruz. 542 vatandaşımıza banyo hizmeti, bin 467 vatandaşımıza da kuaför hizmeti vermişiz. Engelliler için satranç ve spor okulları açıldı. 2018'de 5 branşta 480 sporcumuz varmış. 2019'da 14 branşa çıktık ve sporcu sayımız bin 742'ye ulaştı. 2018'de 11 takım liglere katılırken 2019'da 17 takıma çıktı” dedi.

“Yaptığımız tüm hizmetlerin en büyük başlığı tasarruf”

Çiğli Belediyespor'u çok az farkla 3. Lig'e çıkaramadıklarından da bahseden Gümrükçü, “12 ayda 12 park açacağız demiştik. 12 olmasa da 9-10 civarında parkı kazandıracağız. 100 bin metrekareye yakın parke taş döşedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları bunun içinde yok. 49 adet sokağı hizmete açmışız. Molozla savaş halindeyiz. 21 bin 150 ton topladık. Konak her gün 20 ton topluyormuş biz 40 ton topluyoruz, hala yetişemiyoruz. Cezalar yazıyoruz, aktif mücadelemiz devam ediyor. Sinek problemimiz var. Her gün 8 araçla toplam 1,5 ton ilaçlama yapıyoruz. Yakıt tasarrufu içindeyiz. Yaptığımız tüm hizmetlerin en büyük başlığı tasarruf. Kriz döneminde bile artan bir iş yeri ruhsatı var. Bu bizim ruhsatsız iş yeriyle mücadelemizi de açılan iş yerini de gösteriyor. Bir mahallede 18 ruhsatsız 17 ruhsatlı iş yeri vardı. 2 bin 429 ton kağıt topladık ve 41 bin 293 ağacı kesilmekten kurtardık. Vatandaş belediyeye atıkları getirince Halk Kart'a yükleme yapacağız. Sokak hayvanları konusunda çalışmalarımız sürüyor. Hayvan hakları meclisi kurduk. 12 bin 236 canı tedavi etmişiz. Rakamlar artacak. Pandemi sürecinde 119 bin tane siperlik üretmiş ve dağıtmışız. İzmir'in ihtiyacı 30 bindi. Türkiye'nin diğer illerine yolladık. Tamamı kendi üretimimizdir. Yeni solunum cihazı üzerinden çalışmalar devam ediyor, ben de sonucu merakla bekliyorum” diye konuştu.

“30 yıldır çöple yaşıyoruz”

“Eğitim konusunda çalışmalar yaptık” diyen Gümrükçü, “Öğrencilere sıcak çorba dağıtımı yaptık. Belediyenin kreşleri var, geliştireceğiz. Kreş açmayı 2021 yılına erteledik. Dershanenin öğrenci sayısı bin 100'dü, biz onu bin 600'e çıkardık. Yüzde 50 civarında bir kapasite artışı gerçekleştirdik. Üniversite ile çok iyi ilişkilerimiz var. Üretici kadın kooperatifi kuruyoruz. Belediyede çocuk tiyatrosu var. Yetişkinler için bir tiyatro açtık. Çocuk kitapları bastık ve dağıttık. Konserler, anma törenleri gibi çalışmalarımız oldu. Roman ödülü veren ilk belediye olduk. Uluslararası ilişkilere önem veriyoruz. Avrupa Birliği'nin 4 ayaklı bir ödülü var. Hepsini almayı düşünüyoruz. Gediz Deltası Unesco yolunda. Bu bölgenin doğal güzelliğini en güzel tepeden görürsünüz. Büyükşehir Belediye Başkanımız dünya mirası listesine alınması için bir çalışma başlattı. Biz de başkanımızın arkasındayız. Bu, kentin tanıtımı adına önemli. 2 milyar dolarlık bir turizm kaynağı. Sadece bu listeye bakarak gezen turistler var. Bu dönemdeki en önemli çalışma Çiğli travmayı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Karşıyaka tramvayının devamı olacak. 10 kilometre üzerinde hat 6- 7 ayda hastane ulaşımı sağlanacak. Hastane ve üniversite bağlantısı hatta organize sanayi bölgesindeki işçi arkadaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak. En büyük eksiğimiz çöp. 30 yıldır biz çöple yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tesisi yeniledi. Gün gün kokunun azaldığını görüyoruz. Bu bizi tatmin etmiyor, daha da azalması ve yok olması lazım. Biz Çiğlililer olarak çöp kokusuyla yaşamak istemiyoruz” dedi.