İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitmeye hazırlanan gençlere asker çantalarını teslim etti ve hayırlı tezkereler diledi.


Çiğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlatılan asker çantalarının dağıtımına başlandı. Sülüs belgesi ile belediyeye başvuran gençlere ilk çantalarını ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü hediye etti. Gençlerle askerlik yapacakları yerler hakkında tek tek sohbet eden Başkan Gümrükçü, görevlerini sağlıkla tamamlayıp tekrar Çiğli'ye dönmeleri temennisinde bulundu. Çiğli Belediyesinin bu desteğinin kendilerine ekonomik ve psikolojik olarak çok rahatlattığını ifade eden gençler, Başkan Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.


Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Askerlik tüm gençlerimiz için kutsal bir görev. Hepimiz bu süreçleri yaşadık. Ekonomik olarak bir takım giderler oluyor. Ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde Çiğli Belediyesi olarak, askere gitmeye gün sayan gençlerimizin ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri karşılamak adına asker çantaları hazırlattık. Bugün de ilk çantalarımızı hediye ettik. Gençlerimizin sağ salim görevlerini tamamlayıp, hayırlı tezkereler ile Çiğlimize dönmesini temenni ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.