Başkan Gümrükçü'den depremle mücadele vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, deprem bölgesinden Çiğli'ye gelen depremzedelerin konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek amacıyla müteahhitler ile bir araya gelirken, deprem güvenliğinin milli mesele olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla daha önce iş insanları, esnaf odaları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son olarak Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Çiğli'de inşaat faaliyetlerinde bulunan müteahhitler ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda deprem bölgesinden Çiğli'ye gelen vatandaşların konaklama ihtiyacı için müteahhitlerden destek isteyerek, çözüm önerilerini dinledi.

Depremle mücadele konusunda çarpıcı ifadeler kullanan Başkan Gümrükçü, “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak deprem gerçekliğiyle yaşamak zorundayız. Bugün Güneydoğu bölgemizin yaralarını sarıyoruz, yarın İzmir'i, İstanbul'u veya başka şehirlerimizde bunları yaşayabiliriz. Konuyu bu düzlemde ele alarak deprem güvenliği konusunu tıpkı sınır güvenliği gibi milli mesele olarak değerlendirmeliyiz. Depremin her an yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları yapmalıyız. 1999 depremi ülkemiz için bir milat oldu. Mevzuat anlamında zemin etüdü ve şantiye şefliği sistemi gibi uygulamalar ekledik. Bugün geldiğimiz noktada bunların da yeterli olmadığını acı gerçeklerle gördük. Ülke genelinde başlatılacak yeni bir çalışmayla deprem yönetmeliğinden tutun denetleme mekanizmalarına kadar bütün sistemi yeniden gözden geçirmeli ve gerekli iyileştirmeleri ivedilikle yapmalıyız. Ülkece uzaklaştığımız bilimi, liyakati ve meslek etiğini tekrar sistemin odağına oturtmalıyız. Tüm bunları yaparken toplumumuzun ucuz inşaat yerine sağlam inşaat talep etmesini sağlamak adına ekonomik ve fikirsel gelişimini artırmalıyız. Bunları yapamazsak aynı acıları tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz” diye konuştu.

“Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz”

Dayanışma çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, “Depremin ilk gününden itibaren Çiğli'deki çeşitli sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldik. Dayanışmamızı nasıl büyüteceğimizi konuştuk. Son olarak müteahhitler ile görüşerek deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzedelerin konaklama ihtiyacına alternatif çözüm yolları üretmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Çiğli Belediyesi, Çiğli halkı ve kent paydaşları olarak bizler de bu sürece katkı sunmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.