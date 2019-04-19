Başkan Gümrükçü'den futbolculara moral

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Çiğli Belediyespor'a, Bursa Yıldırım Belediyespor ile yapacağı son karşılaşma öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyespor'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden takımın Bursa Yıldırım Belediyespor ile yapacağı son karşılaşma öncesi yapılan ziyarette Gümrükçü, pazar günü saat 15.00'de Çiğli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan son lig maçı öncesi tüm sporcu ve teknik heyete başarılar diledi. Baklava ikramında bulunan Başkan Gümrükçü, "Bu maçı kazanmanız çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum. Belediye başkanı olarak arkanızdayım" diyerek futbolculara moral verdi.