Başkan Gümrükçü'den öğrencilere başarı dileği

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'ne (ÇİBEM) devam eden öğrencileri ziyaret etti, sınavlara girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerine başarılar diledi.

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezini ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Gümrükçü, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar ortaokul ve lisenin tüm kademelerinde öğrencilerin eğitim gördüğü ÇİBEM'de öğrencilerle sohbet etti, başarılar diledi.

“Tüm öğrencilere başarılar diliyorum”

1 Haziran Cumartesi günü Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek 8. sınıf öğrencileri ile görüşen Başkan Gümrükçü öğrencilere, “Sınava bir haftadan az bir zaman kaldı ve tüm öğrencilerimize heyecanlanmadan stressiz bir sınav diliyorum. ÇİBEM'de bu sınava girecek 200 öğrencimiz var ve hepsinin başarılı olmasını gönülden diliyorum” dedi.

Başkan Gümrükçü daha sonra 15 - 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. ÇİBEM'de eğitim göre 240 öğrencinin YKS sınavlarına gireceğini belirten Başkan Gümrükçü, “Üniversiteye ilk adımı sağlayacak bu sınavlara girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerin yaşamlarındaki en önemli adımlarından biri olan üniversiteye girişi sağlayacak bu sınavlarda tüm ÇİBEM öğrencilerimizin başarılı olması bizleri çok sevindirecek” diye konuştu.

Eğitim ve ders materyalleri ücretsiz

Eğitimin ve ders materyallerinin ücretsiz olduğu ÇİBEM'de kurslara bu yıl büyük yoğunluk yaşandı. Halen bin 200 öğrencinin devam ettiği ÇİBEM'de öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini alıyorlar.