Başkan Gümrükçü'den şafak mesaisi

31 Mart yerel seçimlerinden Çiğli Belediye Başkanı seçilen Utku Gümrükçü, saha çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam etti. Başkan Gümrükçü, Çiğli Kasaplar Meydanında, belediye başkan yardımcıları; Ali Rıza Koçer, Barbaros Kiriş, Muharrem Aslan, Çiğli Ataşehir Muhtarı Nesrin Erdoğan ve Yenimahalle Muhtarı Hatice Büyük ile bir araya gelerek hem sorunları yerinde tespit etti hem de vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Sabah 06.00'da saha çalışmasına başlayan Başkan Gümrükçü, mahallelerden gelen talepleri yerinde incelemek üzere, ilk olarak Ataşehir Mahallesi'ne gitti. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarla selamlaşan Başkan Gümrükçü, vatandaşların iyi dilek ve taleplerini dinledi. Başkan Utku Gümrükçü'yü sabah saatlerinde karşılarında gören Çiğlililer, "Bu tabloyu özledik" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Gümrükçü, Ataşehir Mahallesi'nin ardından İZBAN'ı kullanarak bürokratlarıyla birlikte Yeni Mahalle'ye geçti. İZBAN'ı kullanan vatandaşlarla, hem istasyon hem de trenin içinde bir süre sohbet etme fırsatı bulan Gümrükçü, belediye başkanı olmadan önce de toplu taşıma kullandığını bundan sonra da kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Küçük ile mahalle sokaklarında gezen Gümrükçü, Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vatandaşla selamlaşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gümrükçü daha sonra sokaklardaki alt yapı ve asfaltlama çalışmalarını inceleyerek esnafa hayırlı işler diledi. Ata Sanayi esnafını da ziyaret eden Başkan Gümrükçü, burada yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Gümrükçü, seçim sürecinde halkın içinde olacağına ve sorunlara halkla birlikte çözüm arayacağına dair söz verdiğini dile getirerek “Bugünden itibaren mesai saatlerimizi değiştirerek sabah 06.00 ve 09.00 arasında haftanın değişik günleri muhtarlarımız ve Başkan yardımcılarımız ile birlikte mahallerin eksikliklerini yerinde tespit etmek için çalışma yapacağız. Bu çalışmalarımız Mayıs ayında bitecek. Haziran ayıyla birlikte vaat ettiğimiz gibi belli aralıklarla başkanlık makamını mahallelere taşıyarak halkımızın sorunlarını bize iletmeleri için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Sonrasında mahalle mahalle gezip yapacağımız toplantılarla halkın istek ve önerilerini dinleyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Çiğli halkıyla birlikte Çiğli'yi değiştireceğiz, geliştireceğiz” diye konuştu.