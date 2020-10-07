Başkan Gümrükçü'den STK'lara 500 gün sunumu

"Arı Gibi Petek Petek 500 Günlük Emek" sloganıyla göreve geldiği 1,5 yıllık süreçte hayata geçirdiği hizmet ve projelerin sunumunu yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi parti teşkilatlarının ardından sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçede faaliyet gösteren dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnaf ve muhtarlar katılım gösterdi. Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı sunumda Başkan Gümrükçü, belediyenin temel görevleri arasında yer alan alt ve üst yapı hizmetleri, park ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra eğitim, sanat, spor, kültür, sosyal yardımlaşma ve pandemi sürecinde hayata geçirilen hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Katılımcıların görüş ve şikayetlerini tespit etmek amacıyla dağıtılan formlar toplantı sonunda toplanarak ilgili müdürlüklere gönderildi.

Başkan Gümrükçü: "Halkımıza hesap veriyoruz"

Göreve geldikleri 1,5 yıllık süreç sonunda halka hesap vermek amacıyla bu sunumu hazırladıklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına başlattığımız çalışmalar kapsamında 500 günlük süreçte birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Yaptıklarımızı size anlatmak, halka hesap vermekte görevimiz olduğu için sizlere bu sunumu yapıyoruz" dedi.

"Marka değerini yükselttik"

1,5 yıl gibi bir süreçte Çiğli'nin çehresini değiştirdiklerinin de altını çizen Başkan Gümrükçü, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve aldığımız ödüllerle Çiğli'mizi ulusal ve uluslararası alanlarda tanınır bir kent haline getirdik. Hemşehrilerimiz kendilerine sorulduğunda artık göğsünü gere gere Çiğlili olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.