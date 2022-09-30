Başkan Gümrükçü'nün esnaf buluşmaları sürüyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez mobilyacı esnafıyla buluştu. Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çiğli'de faaliyet gösteren mobilya esnafı katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü, toplantıya katılan esnafları tek tek dinledi, talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı.

Utku Gümrükçü: "Mobilya sektörünün merkezi olacağız”

Esnaf buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Ekonomik olarak ülkece sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu olumsuz ortamdan en çok etkilenen kesimlerin başında esnaflarımız geliyor. Bu süreçte esnaflarımızı yalnız hissettirmemek ve taleplerine çözüm üretmek için toplantılar düzenliyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, geçmişten bugüne ilçemizdeki mobilyacı esnafıyla ilk kez bir araya geldik. 60'a yakın markayla mobilyacılık sektöründe önemli bir potansiyele sahibiz. Tüm İzmirlileri mobilya almak için ilçemize bekliyoruz. Mevcut potansiyelimizi doğru yönlendirerek Çiğli'mizin yıldızını mobilya sektöründe de parlatacağız. Çiğli, İzmir'de mobilya almak isteyenlerin gideceği ilk adres olacak" ifadelerini kullandı.

Altıkulaç: "Esnafımız değer gördüğünü hissediyor"

Toplantıda konuşan Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç da, "Utku başkanımız, Çiğli esnafının derdiyle dertlenen, bu sorunlara çözüm üretme gayretinde olan bir başkan. Tüm esnaflara bire bir görüşmek ve ihtiyaçlarını kendilerinden dinlemek istediği için toplantılarımıza devam ediyoruz. Berber esnafımızın ardından mobilyacı esnafımızla bir araya geldik. Bu uygulama sonrasında talep ve ihtiyaçlarımızın karşılanma hızı arttı. Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.