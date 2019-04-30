İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Gümrükçü'ye Karadenizlilerden destek

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Genel Başkanı Aydın Özyar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Genel Başkanı Aydın Özyar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.


Ege'de Karadeniz birliğini gerçekleştirmek için kurulan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) yönetimi, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti. EKAF Genel Başkanı Aydın Özyar, üyesi olan 54 dernekle Karadenizlilerin ve ülkenin güçlenmesi için bir araya geldiklerini belirterek, Başkan Utku Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi. Federasyon olarak her zaman Başkan Utku Gümrükçü'nün yanında olacaklarını ifade eden Başkan Özyar, “Utku Gümrükçü başkanımıza başarılar diliyoruz. Federasyon olarak kendisinin destekçisiyiz ve her zaman yanındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.


Kendisinin de baba tarafından Karadenizli olduğunu ve bir dönem Artvinliler Derneği başkanlığı yaptığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli'de enerji ve potansiyelimiz var. Çiğlimiz 135 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve ilçemizde her memleketten insanımız var. Çiğli'de barış ve kardeşlik ortamında yaşıyoruz. 5 yıl içinde hedeflerimiz ve oluşturacağımız güçlü belediye yapısıyla önemli işler başarmayı planlıyoruz. İşimiz zor ama başaracağız" dedi.


EKAF Başkanı Aydın Özyar, başarılar dilediği Başkan Gümrükçü'ye İzmir kitabı ve Karadeniz yöresine özgün ürünler hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.