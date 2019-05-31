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Başkan Gürbüz, belediye personeliyle bayramlaştı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Başkanlık makamındaki kutlamada, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça Belediyesi bürokratları ve amirleriyle birlikte belediye personelinin bayramını kutladı.


Başkan Gürbüz, "Değerli emekçilerimiz, sizlerin ve tüm sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.


Makam odasında gerçekleşen kutlamanın ardından, Demokrasi Meydanında günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

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