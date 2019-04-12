Başkan Gürbüz'den minik yüreklere ziyaret

Foça Belediyesi Çocuk Evi'nin minik yürekleri, Başkan Fatih Gürbüz'e büyük sevgi gösterdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 27. Eğitim Yılındaki Foça Belediyesi Çocuk Evi'ni ziyaret etti. Masumiyetleri ve en şirin halleri ile minik öğrenciler, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e ‘Hoşgeldin! Başkan Amca' diye seslendi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Çocuklarımız hiç şüphesiz hayattaki en büyük servetimiz. Sevgili küçüklerimize ve ailelerine, her zaman iyilikler ve esenlikler diliyorum'' dedi.

Başkan Fatih Gürbüz, Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü Dr. Sara Kefi, 4 Yaş Sınıfı Öğretmeni İlgen Oflu, 5 Yaş Sınıfı Öğretmeni Emre Bilek ve 6 Yaş Sınıfı Öğretmeni Funda Erol Cinbaz'a kolaylıklar diledi.