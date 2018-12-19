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Başkan Hasan Arslan'dan pazar yeri turları

Çiğli halkıyla sürekli iç içe olmaya büyük önem veren Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, ilçedeki tüm pazar yerlerini sık sık gezerek pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşları dinliyor.


Çiğli sokak turlarını aksatmadan sürdüren Başkan Hasan Arslan, hafta içi ve hafta sonu ilçede kurulan pazar yerlerini geziyor. Hem pazarcı esnafı ile görüşen hem de vatandaşla sohbet eden Başkan Arslan, pazarcı esnafına hayırlı işler diliyor. Evka 5, Yeni Mahalle, Ataşehir, Evka 2, Egekent, Komuşoğlu ve Uğur Mumcu pazar yerlerini gezen Başkan Arslan'a başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik ediyor.


Pazarcı esnafı ve vatandaşların büyük ilgiyle karşıladığı Başkan Hasan Arslan, etiket ve açık gıda ürünleri konusunda kurallara uymayan esnafı da uyardı. Pazarcı esnafının taleplerini dinleyen başkan Arslan, “İlçemizde vatandaşlarımızı memnun edecek birçok projeye imza atıyoruz. Mahallelerimizde yaşamı kolaylaştıracak hizmetleri halkımıza sunmaya çabalıyoruz. Bunun için de öncelikle halkımızı dinliyoruz. Çalışmaya, halkımızın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Halkımıza direkt ulaşmanın yollarından biri de pazar yerlerimiz” dedi.

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