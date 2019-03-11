Başkan Hasan Arslan'dan teşekkür yemeği

Başkan Hasan Arslan, 2014-2019 yılları arasında birlikte hizmet ürettiği meclis üyesi, muhtar ve bürokratlarla Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Salondaki tüm masaları dolaşıp konuklarla kısa sohbetler eden Başkan Hasan Arslan, görevde bulunduğu süre içinde önemli yatırım ve hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Daha sonra sahnede konuşma yapan Başkan Hasan Arslan, “2014-2019 döneminde önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdik. Öncelikle çalışanımızla iş barışı sağladık. Tüm meclis üyelerimizin destekleriyle sağlıklı ve kaliteli hizmetleri Çiğli'miz için ürettik. Modern ve nezih mekanları Çiğli'mize birlikte kazandırdık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda 26 mahallemizde hizmetler ürettik. Muhtarlar bizim can damarımız. Tüm hizmetlerimizde değerli bürokratlarımızın emeği çok büyük. Ben buradan 5 yıl birlikte görev yaptığım tüm meclis üyesi, muhtar, bürokrat ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Hasan Arslan, konuşmasının ardından meclis üyesi, muhtar ve bürokratlara teşekkür edip, birer plaket takdim etti. Çiğlili muhtarlar da Başkan Hasan Arslan'a 5 yıllık hizmetleri için teşekkür edip plaket takdim etti.