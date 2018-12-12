Başkan Karabağ: "Düşünürüz'lerle, 'ben yapmam, o yapsın'larla olmuyor bu işler"

Türkiye'nin ilk belediye Deprem Etüt Merkezi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) işbirliğinde ilk acil kurtarma telsiz ekibi gibi örnek projeleri hayata geçiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediyeciliğin insan hayatının temel ihtiyaçlarından gelecek kaygısına kadar geniş bir alanda hizmet etmeyi gerektirdiğini söyledi. Karabağ, "'Olmazlarla, 'bakarız'larla, 'düşünürüz'lerle, 'ben yapmam, o yapsın'larla olmuyor bu işler. Böyle bir arpa boyu yol alamazsınız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yerelde hizmet üretmenin, bir belediye olarak halkın tüm sıkıntılarına dokunan işler yapmanın sınırı olmadığını belirtti. Karabağ, yaptığı açıklamada, toplumcu belediye olarak hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "Halkın çöpünü zamanında ve çağdaş bir teknoloji ile toplarsınız, nefes aldırırsınız. Çocuklarına oyun alanları oluşturursunuz; fidan diker, kentin yeşil alanlarını artırırsınız, nefes aldırırsınız. Sosyal güvencesi olmayan insanlara, ücretsiz sağlık muayenesi sağlarsınız; öğrencinize yurt yaparsınız nefes aldırırsınız. Kentsel dönüşüm, imar revizyonu yaparsınız, afetlere karşı önlem alırsınız; hem insanların hem şehrin nefes almasını sağlarsınız. Hepsi bir bütün. Bayraklı'da 10 yıldır yapmaya çalıştığımız bu. 'Olmazlarla, 'bakarız'larla, 'düşünürüz'lerle, 'ben yapmam, o yapsın'larla olmuyor bu işler. Böyle bir arpa boyu yol alamazsınız. Tabi ki yasal zeminde; ama koşulları zorlayan bir niyetle çalışmak lazım. İlçemizin tarihini herkes bilir. İzmir'in en köklü gecekondularını barındırır. Burada yokluğun, imkansızlık psikolojisinin ağır bastığı bir kesim yaşar. Biz önce halkımıza dokunarak 10 yıldır, imkansızın olamayacağını, toplumcu belediyecilikte sınırları zorlayan halkçı bir bakış açısı olduğunu gösterdik" dedi.

İzmir'in kentsel dönüşüm meselesini hızla çözmesi gerektiğine vurgu yapan bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şöyle devam etti:

"Zaman geçip gidiyor. Halkımızı, çocuklarının ve torunlarının da bu kentte yaşayacağını hatırlatarak ikna etmeli ve kent dokusunu yenilemeliyiz. Bakın; 'deprem' dendiğinde en çok korku yaşayan illerden biriyiz. Köklü çözüm bu; ama bugün olsa, 'b planımız var mı?' Yok. İşte biz bunu daha göreve geldiğimiz 2009 yılında öngördük. Açtığımız Deprem Etüt Merkezi, kendisini deprem meselesine adamış rahmetli Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara başta olmak üzere ülke genelinde bir heyecan uyandırdı. Onunla birlikte camilerden okullara muazzam bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Ülke genelinde pek çok belediyeye bu konuda brifing verdik, örnek olduk. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC ) ile iş birliği yaparak, afet halinde devreye girmek üzere acil kurtarma telsiz ekibine Bayraklı'da yer verdik. Tüm lojistiğini sağladık. 75. Yıl Mahallemizde tahsis edilen mekanda hizmet veriyorlar. Afet anında; telefon iletişiminin kesilmesi durumunda radyo frekansları ile dünya ile bağlantı kurabilecek alt yapıya sahibiz. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçemizin yedi noktasına yerleştirdiğimiz deprem konteynerlarında temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve ilk yardım malzemeleri bulunuyor ve sürekli yenileniyor. Tüm bu çalışmaları, asıl sorumluluk sahibi olan devletten ya da bir üst makamdan beklemeye kalkabilirdik; ama yapmadık. Taşın altına elimizi koyduk. Olmalı dedik, yaptık. Örnek de olduk" diye konuştu.