Başkan Karabağ: "Yerel üretimi, tarımdan sanayiye her alanda desteklemek en doğrusu"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ülkenin ekonomik açıdan bir sıkıntıdan geçtiğini ifade ederek, "Bizlerin de bu konuda üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Yerel üretimi, tarımdan sanayiye her alanda desteklemek ve planlarımızı yerli yatırımcı ile birlikte hayata geçirmek en doğrusu" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı'nın konkordato ilan eden şirketlerin verilerini açıkladığına vurgu yapan Karabağ, bu noktada toplumcu belediyeciliğin de önemli bir sac ayağı olduğunu vurguladı.

Karabağ, "Bizlerin de bu konuda üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Yerel üretimi, tarımdan sanayiye her alanda desteklemek ve planlarımızı yerli yatırımcı ile birlikte hayata geçirmek en doğrusu. Bayraklı'da yıllardır bunu gözetiyoruz. Mutfaklar, tezgâhlar yangın yeri. Yakında aileler konkordato ilan etmeye başlayacak" dedi.

Sürekli sokakta, halkın içinde olduğunu işletmeleri, esnafı ziyaret ederek nabız yokladığını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "300'e yakın anonim şirket, 600'e yakın limited şirket konkordato ilan ederken bunların 65'i İzmir'de. 2017'de açılan şirket, 110 bin iken kapanan şirket sayısı 31 bin. Açılanların ne kadar ayakta kalabilecekleri ise muamma. Borçlarını ödeyemez haldeler. Acilen üretim ekonomisine dönüş yapılmazsa her vatandaş konkordato ilan edecek. İzmir'i kentsel olarak dönüştüreceksek, bunu yerel yatırımcıyla uygulamak, İzmir'in kazanmasını sağlamak önemli. Çiftçimizin önünü açacak örgütlü üretim, satış ve pazarlama ağlarını yaygınlaştırmak zorunlu hale geldi" diye konuştu.