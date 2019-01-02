Başkan Karabağ'a sevgi seli büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan çekildiğini açıklamasının ardından Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a destekler çığ gibi büyüyor.

Belediye personeli ve çok sayıda vatandaş yeni yılın ilk mesai gününde belediye binası önünde tekrar toplanarak, Başkan Karabağ'a bir kez daha “geri dön” çağrısı yaptı. Sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Başkan Karabağ, kendisinin adaylığının önemli olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Benden kurtulmak isteyenlere rahatlıkla şunu söyleyeyim: bana hırsız veya rantçı diyemezsiniz. Benim gayretim gariban halkın haklarıdır. İzmir'i İstanbul gibi yapmak istiyorlar. Büyükşehirde de zengine var fakire yok mantığı var. Ben bir çırayı ateşliyorum. İzmirli kentine sahip çıksın” dedi. Öte yandan kalabalık grubun akşam saatlerinde çok sayıda otobüsle Ankara'ya giderek, genel merkezde görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Sabah erken saatte belediye binası önünde buluşan vatandaşlar, Başkan Karabağ'a tezahüratlar yaparak, “Daha söylenecek sözümüz, gidecek yolumuz var, İzmir'e Karabağ yakışır” pankartları açarak, sloganlar attı. Toplanan personel ve ilçe sakinlerinden oluşan kalabalığın yanına inen Başkan Karabağ da yaptığı konuşmada, “ Tek başına Hasan Karabağ'ın mücadelesi yetmez. İzmirli kentine sahip çıkmalı. Rantçılara, rüşvetçilere izin vermemeli. Bunun için topyekün mücadele edilmeli” diye belirtti.

“İzmir'i İstanbul gibi yapmak istiyorlar”

Başkan Karabağ, “Buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Zahmetler etmeyin, kendinizi çok üzmeyin. Belediyelere ihale mafya çeteleri, imar yolsuzluğu ve ruhsat yolsuzluğu çeteleri müdahale ediyor. Belediye hakimiyetini ellerine geçirmek için siyasete müdahale ediyorlar. Bunların partisi yok, her partiye giriyor bu şahıslar. Türkiye hiç olmadığı kadar kötü bir dönemi yaşıyor. Rant çeteleri ve mafyalaşmış gruplar adaleti dışarıda arıyorlar ve siyaset yapan unsurlar maalesef bunların etkisi altında kalıyorlar. 10 yıllık süreç içinde kişiye özel imar plan tadilatı yapılmayan tek belediye Bayraklı Belediyesi'dir. Siyasilerin kolay kolay iş takip edemediği tek belediye Bayraklı Belediyesi'dir. Bunu piyasadaki müteahhitlere sorun: Kimden rüşvet istenmiş, kime fazladan imar verilmiş para istenmiş kimin yolsuzluğuna evet denmiş? “Ben otopark parası vereyim, otoparkı yapmayayım” diyenlerle iş yapılmadı. Böyle şeyler olmadı bizim belediyemizde. Benim tarzda bir adam İzmir'e bir aykırı adam olarak çıktı hep. Kendi partisi için de, diğer cenah için de Nereden yakalayalım da bu adamdan kurtulalım süreci sürüyor. Böyle düşünenlere şöyle söyleyeyim Bir; bana hırsız diyemezsiniz, iki; ihale rantları peşinde koştu diyemezsiniz. İhalelerin yaklaşık maliyetleri ve kar oranları ortadadır. Ve imar konusunda, “Şurayı imara açtı, herhangi bir şirkete ilave 15 bin metrekare inşaat izni verdi veya başka bir şirketi Bayraklı'da gözbebeği yaptı” kimse diyemez. İzmir'i İstanbul gibi yapmak istiyorlar” dedi.

“Zengine var fakire yok”

Tüm çabasının vatandaşların kazanmasından yana olduğunu dile getiren Karabağ, “Gecekondu sahiplerine hep “evlerinizi satmayın” dedim. Bayraklı Belediyesi'nde biz olmasaydık bu gecekondular talan edilmiş olurdu. Benim öfkem ve gayretim; İzmir'in özellikle kırsalında yaşayan gariban halkın ellerindeki gecekondularına sahip çıkması içindir. Büyükşehirin bir açılışındaki konuşmamda dedim ki; “Bu sahilde emsal 3,5 yani bin metrekarelik bir arsaya 3 bin 500 metrekare inşaat hakkı veriyorsunuz ama gecekondulardaki, Yamanlar bölgesinde örneğin bin metrekare arsaya, bin metrekare inşaat izni veriyorsunuz. Peki bu arsalar kimlerin? Kumarhaneciler dahil olmak üzere, bütün holdinglerin. Zengine var fakire yok. Benim yaptığım imar düzenlemelerinde Adalet Mahallesi, Çay Mahallesi, Tepekule, Manavkuyu'nun bir bölümünü 10 kat yaptık. Ama herkese yaptık. 75 hektarlık alanın tamamı 10 kat oldu. Bu nedenle rüşvet olmadı. Yine aynı şekilde Yamanlar bölgesinde yetiştirebildiğim kadar Büyükşehiri zorlaya zorlaya orayı da 8-10 kata çıkardık. Uygulamayı şimdi durdurduk. Bu döneme yetişir mi Allah Kerim? Büyükşehirin bu ağırlığıyla biraz zor. Doğançay'ın imarlarını değiştirdik. Bu dağın imarlarını yapamadık. Çünkü burayı kentsel dönüşüm bölgesi ilan ettik. Sonra çalışmaya başladık, bir kanun çıkardılar yetkileri büyükşehire verdiler. Büyükşehir 2 sene bekledi. Sonra oradaki vatandaşı ikna edemedi. Çünkü bizim gecekondu bölgesi, Karabağlar gibi değil. Orada manzara mı var? Deniz mi var? “Örnekköy yapılsın, Karabağlar yapılsın, vatandaşlar görür, beğenirler buradakiler ikna olur” denildi... Olmaz dedik. Sen orada yaşamadığın için bilmiyorsun. Ben orada yaşadım. İkna olmamakta da haklılar zaten. Değiştirelim imarını dedik bu insanlar kendileri kazansın. Önemli olan vatandaşın gönlüyle istediğini alabilmesidir. Eski imar uygulaması sürüyor. Bir bölümde 4 katlı eski imara göre yeni yapılar yapılıyor. Bu böyle ilerlerse yeni imar da yapılamaz hale gelecek. İzmir'e gelen “İzmir köy gibi” diyor. Evet İzmir köy gibi görünüyor çünkü gecekondular var ve 15 senedir sen değiştirmedin bunu. Zengine var fakire yok” diye konuştu.

“İzmirliler kentine sahip çıksın”

Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşların İzmir'e örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Karabağ, “Bu tablonun İzmir'e yayılması gerekiyor. İzmir halkının İzmir'e sahip çıkması gerekiyor. İzmir'in başına rant çetelerinin birinin adamının getirilmesine izin vermeyin. Söz konusu olan ben değilim. Gariban İzmirlinin haklarıdır önemli olan. Bunun için topyekün mücadele etmek gerekir. Tek başına Hasan Karabağ'ın mücadelesi yetmiyor. Ben bir çıra yaktım. Bir ateşi yakıyorum. İzmir'e Bayraklı'ya sahip çıkın. Bayraklı'nın yolunu bilmeyen adamlar gelip, Bayraklı'dan aday oluyor. Yanında 300-500 kişi çalışan müteahhit aylık maaşı 10 bin lira olan belediyeye neden aday olmak istiyor? Meseleye böyle bakın” diye kaydetti.

“Büyükşehir kaşıkla verip, kepçeyle aldı”

Bayraklı Belediye Binası'nın büyük bölümünün belediye kaynaklarıyla yapıldığını dile getiren ve bu konudaki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Karabağ, “Bu belediye binası 53 milyon liraya mal oldu. 8 milyonunu büyükşehir belediyesi, 3,5 milyon lirasını da istimlak için valilik verdi. Onun dışındaki bütün harcama Bayraklı Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yapıldı.

“Yarı yarıya yapıldı. Büyükşehir yarısını verdi” söylemleri tamamen yalan. Bugüne kadar Büyükşehirin Bayraklı Belediyesi'ne yaptığı yardım 10-11 milyon liradır. Ancak milletin arsasına bedelsiz el atmışlar. Bugüne kadar büyükşehirin el atmalarından doğan 10 milyon liralık ödeme yaptık. Mahkemeler bu bedeli bize ödetti. Bu para gariban Bayraklılının bütçesinden çıktı. Şuanda 120 arsamızın üzerinde ipotek var. Büyükşehir vatandaşın arsasına gitmiş, istimlaksız yol yapmış. 16 metrenin altındaymış yol onun için bana “sen ödeyeceksin” diyorlar ve Büyükşehirin avukatları da bunu kahramanca savunuyor. “ Biz yaptık ama sen ödeyeceksin” diyorlar. Bayraklı Belediyesi'nin üzerindeki 17 milyon liralık hacizin ana sebebi büyükşehir belediyesidir. Büyükşehir ile ilişkilerimizdeki nakit meselesi budur, gerisi yalandır. Rakamlar burada” dedi. Başkan Karabağ son olarak hakkındaki dava ile ilgili de “31 Mart'tan sonra ciddi açıklamalarımız olacak. Hangi para babaları benim dosyanın arkasındaymış. Hangi siyasi desteklemiş. Hangi siyasi bu işi hangi savcıya yaptırmış, tek tek açıklanacaktır. Kendine güvenen gelsin benimle tartışsın. Hepinizi seviyorum. Bu mücadeleyi İzmir'de büyütüp, Ankara'yı kendine getirmezseniz, İzmir'i parsel parsel satacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.