Başkan Karabağ'ın hafta sonu mesaisi yoğun geçti

Ege Kars Demokrat Dernekler Federasyonu'nun 3. Türkmen Şöleni federasyon bileşeni dernek yöneticileri ve İzmir'de yaşayan Karslıların coşkulu katılımları ile gerçekleşti. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan şölende, binlerce Kars'lının halayına Başkan Karabağ da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yola çıkan Hasan Karabağ'ın konuşması ise ayakta alkışlandı. Yaptığı konuşmada, derneklerin adaylık dönemlerinde imzasının peşinden koşulacak değil, demokrasi mücadelesinde temel görülmesi gereken yapılar olduğuna dikkat çekti. Karabağ, "1973 yılından bu yana yer aldığım sol siyasi hareket içinde gördüm ki bir siyasi parti eğer yürüdüğü yolda sivil toplum örgütleriyle barışık değilse asla iktidar olamaz. Demokrasi mücadelesi sadece siyasi partilerin kendi gücüyle olacak iş değildir. Seçim dönemlerinde aday olmak isteyenlerin, aday olanların dernek başkalarının peşinde kapı kapı gezip imza istediğini biliyoruz. Seçildikten sonra belediye başkanlarını görmek istediklerinde ise kapılarda bekletildiklerini görüyoruz. O randevuyu vermeyen belediye başkanı, biliniz ki; başarısız olacaktır" diye belirtti.

Kars'a gittiğinde kendisini etkileyen ayrıntıları da anlatan Başkan Karabağ, "Kars'a gittiğimde, Kars Kalesinde gördüğüm iki şey beni çok etkiledi. Bir kocaman bir Atatürk resmi; ikincisi o büyük Türk Bayrağı. Kars dernekleri vatanseverdir, Kars dernekleri yurtseverdir. Kars'ta bütün mesleklerden insan çıkar; ama vatan haini çıkmaz" diye konuştu.

Sivil toplum örgütü temsilci ve üyeleri ile buluşmalarına hafta sonu boyunca devam eden Başkan Hasan Karabağ, Eskişehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile AKSEV'in üniversite öğrencilerine burs desteği için düzenlediği etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Vakıf Başkanı Yaşar Özcan, eğitim gibi hassas ve önemli bir konuda organize ettikleri etkinliğe katkıları için Başkan Karabağ'a teşekkür ederken "Hasan başkanımız, sivil toplum kuruluşlarının her zaman destekçisi oldu. Bizim bu buluşmamızın da vesilesidir" dedi.