Başkan Kayalar, çiftçilerle iftarda buluştu

Ramazan ayında vatandaş buluşmalarını sürdüren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak üreticilerle buluştu. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği gecede Başkan Kayalar, Menderes'e kazandırılacak projelerinde müjdesini verdi.

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ülke kalkınmasında önemli unsurların başında tarımın kalkınması geliyor. Kırsal kalkınma olmadan tarımın kalkınmasının mümkün olmadığı bilinci ile Menderes'te çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi bağımsızlığa kavuşturduktan sonra, başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ülkesinin ilerlemesine yönelik çaba sarf etmiştir. Özellikle tarım alanında ‘Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz' diyerek tarıma verdiği önemi göstermiştir. Menderes Belediyesi olarak biz de Ata'mızın gösterdiği yolda ilerleyerek kırsalda gelir ve istihdam açısından önemli gelişmelerin ortaya çıkacağı projelere imza atacağız. Bölgemizde ki tarımın kalkınması adına atacağımız adımlar ile üreticimizin kazanması sağlanacak. İlçemizde çiftçimizin, üreticimizin sesi olmak adına Menderes Belediyesi olarak canla başla çalışmalarımızı gerçekleştirirken yol haritamızı da belirleyen çiftçilerimiz olacak" dedi.

Üreticiler için yapılacak çalışmalarda Menderes Ziraat Odası ile ortak hareket edeceklerini kaydeden Başkan Kayalar, "'Her şey Menderes için' diyerek çıktığımız yolculukta üreticimizin ekmeğini büyütecek, Menderes'i tarımın yıldızı haline getirecek çalışmalara imza atacağız. Seçim döneminde tarım ve hayvancılık projeleri başlığı altında topladığımız çalışmalarımızı en kısa sürede hayata geçirerek, tarım sektörünün kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ziraat yüksekokulunun ilçemize kazandırılması için gerekli girişimleri de en kısa sürede yapacağız. Soğuk hava deposunun ilçemize kazandırılmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisindeyiz. En kısa sürede projemizi hayata geçireceğiz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarımıza çiftçimizin de, üreticimizin de sesi olmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de, Menderes'te tarım sektörünün kalkınmasına önem verdiklerini ifade ederek üreticinin ekmeğini büyütecek çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti. Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Menderes'e kazandırılacak projelerde ortak çalışmaların destekçileri olacağını kaydetti.