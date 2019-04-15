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Başkan Kayalar ilk nikahını kıydı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilk nikahını cumartesi akşamı kıydı.

Nikah akdini gerçekleştiren Kayalar genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.



31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55,66 oyla Menderes Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kayalar, ilk nikahını Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezinde kıydı.



Geleneği bozmadı


Mustafa ile Faize çiftinin nikahını kıyan Kayalar, “İlk nikahımı bu güzel gençlerimiz için kıyıyorum. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyor, Çakal ve Altmışkara ailelerimizi de tebrik ediyorum” dedi. Kayalar, geleneği bozmayarak nikah cüzdanını gelin Faize Altmışkara'ya verdi. Başkan Kayalar daha sonra İsa Ataç ve Nimet Altındağ ile Hasan Can ve Esranur Bacaksız çiftlerinin de düğün törenlerine katılarak mutlu günlerinde çiftlerin yanlarında oldu.

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