Başkan Kayalar, kadın sporcularla

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Belediyespor'un kadın sporcuları ile bir araya geldi.

Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinde, Menderes Belediyespor'un kadın futbol, kadın basketbol ve kadın boks takımı ile bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sporculara tam destek sözü verdi. Başkan Kayalar, belediyenin spor kurslarına katılan kadınlara da sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ringe çıktı

Buluşmada sporculara eşofman takımı ve çanta hediye eden Başkan Kayalar, katıldıkları turnuvalardan birçok ödül kazanan boks takımının antremanına da konuk oldu. Başkan Kayalar, ringe de çıkarak şampiyon boksörlerle birlikte ter attı.

Ziyaretle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde kadın sporcularımız ve kurslarımızdan faydalanan kadınlarımıza sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik. Sporcu kardeşlerimizin başarıları bizler için büyük mutluluk. Her alanda başarı hikayesi yazan kadınlarımızın destekçisiyiz. Spora gönül veren tüm kadınlarımızın yanındayız" dedi.