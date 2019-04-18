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Başkan Kayalar, muhtarlarla buluştu

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatalarını alan muhtarları makamında ağırladı, birlik beraberlik mesajı verdi.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası seçilerek görevlerine başlayan muhtarları makamında ağırlayan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tek tek tebrik ettiği muhtarlara başarı dileklerini sundu. Buluşmada konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imize, muhtarlarımızla birlikte bir ve beraberce hizmet edeceğiz. Hiçbir şekilde; dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet vereceğiz. Ben, sen demeden kimseyi ayırmadan biz olacak ve herkese eşit hizmet götüreceğiz. Menderes'imizin geleceğine yönelik adımları muhtarlarımızla birlikte atacağız. Mahallelerimizin her biri bizim için önemli, değerli. Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olacak, hem onların hem de vatandaşlarımızın sesi olacağız" dedi.


Mahallelerin taleplerini muhtarlarla koordinasyon halinde çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Kayalar, "Bizim en önemli yol arkadaşlarımız muhtarlarımız olacak. Muhtarlarımızın görüş, öneri ve tespitleriyle mahallelerimizin sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız. Uyum içerisinde çalışarak kazanan Menderes'imiz olacak" diye konuştu.

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