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Başkan Kayalar, muhtarlarla buluştu

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verdi.


Muhtarlar Günü dolayısıyla Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçesindeki 44 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada Başkan Kayalar, birlik ve beraberlik içerisinde Menderes için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.


Buluşmada konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yerel yönetimlerin en büyük gücü muhtarlarımızdır. Muhtarlık görevi demokrasinin temel taşlarından birisidir. Böylesine önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Menderes'imize hizmet noktasında muhtarlarımızla bir ve beraber çalışarak ilçemizin tüm mahallelerinin sorunlarına çözüm olmaya, vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Onlarla el ele vererek dayanışma içerisinde olacak, tam uyum içerisinde hizmet üretmeyi sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmak için aşkla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize yol arkadaşlarımız muhtarlarımızla birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

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