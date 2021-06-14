Başkan Kayalar'dan 10 saatte 10 mahalle ziyareti

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Başkan Kayalar'ın ziyaretinde yer aldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Başkan Kayalar'ın gün boyu süren mesaisine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Yasin Ergül ve İpek Onbaşıoğlu, belediye meclis üyeleri ile CHP ilçe örgütü de katıldı.

Yoğun tempo

CHP İzmir İl Başkanlığının, ilçe örgütüyle planladığı programa ev sahipliği yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tüm gün süren program kapsamında; Cüneytbey, Gazipaşa, Ataköy, Çamönü, Değirmendere, Sancaklı, Karakuyu, Çileme, Tekeli ve Develi mahallelerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaretler de esnaf ve vatandaşın istek, talep ve önerileri dinlendi.

Ziyaretlerle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizin her noktasında hemşehrilerimize dokunmaya, onların derdine derman olmaya devam ediyoruz. Partimiz tarafından hazırlanan programa ev sahipliği yaparak hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gün boyu süren ziyaretlerimizde esnafımızın, vatandaşımızın sesine kulak verdik. Onların görüş, öneri ve istekleriyle ilgili gerekli notlarımızı da aldık. Vatandaşlarımızın derdine ortak, sıkıntılarına çare olmak için özverili çalışmalarımızı sürdürecek, insan odaklı gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Menderes'imizde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmayı sürdüreceğiz" dedi.